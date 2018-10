Best Western Hotels & Resorts geht in Vietnam mit einem Mega-Hotel an den Start. Rund 1000 Zimmer wird das Haus haben, das 2020 eröffnen soll.

Das Hotel wird direkt am Ha Long Bay liegen. Entwickelt wurde das Konzept von der Doji Land Real Estate Investment Company Limited – insgesamt wird die Immobilie über 31 Stockwerke verfügen. Die Zimmer sollen je 35 Quadratmeter groß sein und über eine moderne Ausstattung verfügen; jeder Raum wird auch einen eigenen Balkon haben. Zudem wird das Haus über einen Pool, ein Fitness- sowie ein Businesscenter, Restaurants sowie Freizeitmöglichkeiren verfügen. Auch eine Bierbar und eine Zigarrenlounge sind in Planung.