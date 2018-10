Am kommenden Wochenende werden bei den 39. Deutschen Jugendmeisterschaften in den gastgewerblichen Ausbildungsberufentreten die besten 48 angehenden Köche, Restaurant- und Hotelfachleute aus der gesamten Republik gekürt. Das große Finale findet im Adlon statt, Träger des Wettbewerbs sind Dehoga, VSR, FBMA und VKD.

„Die Deutschen Jugendmeisterschaften sind eine Investition in die Zukunft“, erklärt Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband). „Mit dem Leistungswettbewerb wollen wir die Nachwuchsstars für die Branche der Gastlichkeit weiter begeistern und sie anspornen, ihren Berufsweg in Gastronomie und Hotellerie mit Leidenschaft und Freudefortzusetzen. Deshalb fördern wir sie und stellen sie der Öffentlichkeit vor.“

Zu den Wettkampfaufgaben gehören neben den schriftlichen Arbeiten und der Warenerkennung je nach Ausbildungsberuf das Zubereiten und Servieren von Speisen, das Mixen von Cocktails, das Dekorieren und Eindecken von festlichen Tafeln, das Gestalten von Speisekarten und das Führen von Verkaufsgesprächen. Höhepunkt des Wettbewerbs ist das festliche Abendessen am Sonntag im Ludwig Erhard Haus der IHK zu Berlin. Jeder Koch muss aus einem vorgegebenen Warenkorb ein 4-Gang-Menü für zehn Personen kreieren. Die Restaurant- und Hotelfachleute werden dafür die Tische fachkompetent eindecken und dekorieren. Sie werden die Gäste durch den Abend begleiten und die Speisen und Getränke servieren. Krönender Abschluss der Meisterschaften ist die Siegerehrung am 29. Oktober 2018 im feierlichen Ambiente des neuen Ballsaals im Hotel Adlon Kempinski Berlin. „Die Nachwuchstalente haben sich durch ihr Können und Wissen bereits in den entsprechenden Landesmeisterschaften qualifiziert. Das lässt erwarten, dass wir erneut ein hohes Leistungsniveau erleben dürfen“, sieht Zöllick dem Wettbewerb mit Freude entgegen.

Träger der Deutschen Jugendmeisterschaften sind neben dem DEHOGA Bundesverband der Verband der Köche Deutschlands (VKD), der Verband der Servicefachkräfte, Restaurant- und Hotelmeister (VSR) sowie das Brillat Savarin Kuratorium der FBMA-Stiftung. Unterstützt werden die Meisterschaften von namhaften Förderern aus der Branche sowie der gastgewerblichen Zulieferindustrie. Zu den zentralen Partnern gehören die Koelnmesse als Hauptsponsor, die hoga Unternehmerversorgung, die Franz-Herrlein-Stiftung sowie die Bitburger Braugruppe.