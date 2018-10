Das GHOTEL hotel & living Göttingen hat eröffnen. Zuvor firmierte das Haus jahrelang unter der Marke Intercity.

Bereits im März dieses Jahres war das Haus von der Bonner Hotelgruppe übernommen worden. Anschließend hatte man es noch wenige Monate als Intercity Hotel betrieben. Nach einer mehrmonatigen Renovierungsphase ist das Haus seit 01.10.2018 nun offiziell ein GHOTEL hotel & living Hotel. Von der Lobby über die Bar bis hin zu den Zimmern inklusive der Bäder wurden alle Bereiche neu gestaltet.

Das Viersterne-Hotel verfügt insgesamt über 144 komfortable Zimmer, sieben Tagungsräume, ein Restaurant sowie eine Bar. Jens Lehmann, Geschäftsführer der GHOTEL hotel & living Gruppe: „Der Standort des Hauses ist optimal. In verkehrsgünstiger Lage, direkt am Göttinger Hauptbahnhof gelegen, bieten wir unseren Gästen kurze Wege in die City oder zu Sport- und anderen Veranstaltungen. Dazu erweitern wir unser Portfolio in einer interessanten Region um ein weiteres Hotel und bieten zusammen mit unserem GHOTEL hotel & living Hannover nun zwei attraktive Übernachtungs- und Tagungsmöglichkeiten in Niedersachsen.“

Bereits im Frühjahr 2017 hat GHOTEL hotel & living unter eigener Flagge ein Haus in Essen eröffnet. 2019 wird das noch im Bau befindliche GHOTEL hotel & living Bochum fertiggestellt.