Die zu den Leonardo Hotels gehörende Marke NYX Hotels expandiert weiter. Die Verantwortlichen planen, neue Häuser in Mannheim (Anfang 2019) und Warschau (2020) zu eröffnen.

„Mit unseren beiden neuen NYX Hotels wollen wir Business- und Touristen-Destinationen wie Mannheim und Warschau mit einem stylishen Mix aus Design, Kunst und Musik noch attraktiver machen. Das NYX Hotel Mannheim ist künftig die ideale Ergänzung zu den bestehenden Leonardo-Standorten in Mannheim und der Region. Das erste NYX Hotel in Warschau wiederum ist ein Beispiel für unsere europäische Ausrichtung. Mit unserem dann zweiten Hotel, nach dem Leonardo Royal in Warschau, erschließen wir den Wachstumsmarkt Polen weiter. Wir freuen uns schon jetzt auf die beiden Eröffnungen“, sagt Yoram Biton, Managing Director Leonardo Hotels Central Europe.

Das NYX Hotel Mannheim entsteht im Gebäude des vormaligen Wyndham Mannheim Hotel, das von den Leonardo Hotels zum 1. August 2018 übernommen wurde. Ab Mitte Oktober wird das Haus für den Umbau geschlossen und bis Ende Januar 2019 komplett renoviert. Insgesamt werden in die Umgestaltung des dritten Hotels der Leonardo Gruppe in Mannheim fünf Millionen Euro investiert. Das NYX Mannheim wird über vier Etagen mit 151 Zimmern, einem großen Meetingbereich, einem Fitness-Raum sowie einer Open-Lobby mit Restaurant und Bar verfügen.

Das neue NYX Hotel in Warschau wird im Varso Place eröffnen, einem im Bau befindlichen Komplex mit drei Gebäuden im Zentrum der polnischen Hauptstadt, der nach der Fertigstellung zu den höchsten Gebäuden in Europa zählen soll. 331 Zimmer werden sich von der vierten bis zur 18. Etage auf fast 20.000 Quadratmetern erstrecken. Die Eröffnung des Hotels und des Komplexes ist für 2020 geplant. Entworfen wurde der Varso Place von Foster+Partner, einem der bekanntesten Architekturbüros weltweit.

Iris Barak, die Kunstkuratorin der NYX Hotels, sorgt mit ihren individuell abgestimmten Konzepten dafür, dass auch die beiden neuen Hotels in Mannheim und Warschau zu einzigartigen Gesamtkunstwerken werden. Zusammen mit führenden lokalen Kunstkuratoren werden aufstrebende Künstler in jeder Stadt ausgewählt, die das NYX mit Installationen, Videokunst, Street Art und Bildern gestalten. Interior Designer Andreas Neudahm wird für die NYX Hotels in Mannheim und Warschau jeweils ein individuelles Design mit lokalem Flair entwickeln.