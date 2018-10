Das dritte Quartal verlief für AccorHotels äußerst positiv: Der Umsatz lag bei rund 1.033 Milliarden Euro. Und die Hotel-Pipeline war ebenfalls prall gefüllt.

Ingesamt stieg der Umsatz im dritten Quartal 2018 um 22,3 Prozent. Accor eröffnete in diesem Zeitraum weltweit 73 neue Häuser mit mehr als 11.000 Zimmern und aktuell stehen weitere 1.031 Einheiten mit 184.000 Zimmern in der Pipeline. Sébastien Bazin, Vorsitzender und Chief Executive Officer von AccorHotels: „AccorHotels lieferte im dritten Quartal eine solide Leistung, die auf die positive operative Entwicklung in der Mehrzahl unserer Märkte sowie auf das starke Wachstum der Gruppe infolge der seit Jahresbeginn vorgenommenen Übernahmen zurückzuführen ist.“ Unter anderem positiv zu Buche schlägt die Übernahme von Mövenpick Hotels & Resorts.

Zusätzlich zu den Übernahmen verzeichnete AccorHotels weiterhin ein rasches organisches Wachstum: „In der Entwicklung haben wir die Marke von 1.000 Hotels überschritten und unterstreichen damit die Stärke unseres Markenportfolios“, so Bazin weiter. „Dank dieser beachtlichen operativen Dynamik können wir unser EBITDA-Ziel – trotz der gegenläufigen Rahmenbedingungen in unseren verschiedenen Regionen – im oberen Bereich der im Juli angekündigten Zielvorgabe ansiedeln.“ Für das gesamte Jahr hat sich die Gruppe ein Gesamt-EBITDA-Ziel zwischen 700 Millionen und 720 Millionen Euro auf die Fahnen geschrieben.