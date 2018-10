Die Louvre Hotels Group (LHG) präsentiert ihre neue Innovations-Plattform „HLab“: Durch die offene und flexible Umgebung des Ideenlabors soll künftig ein schnellerer Austausch zwischen den strategischen Plänen der Gruppe und innovativen Start-up-Partnern ermöglicht werden.

"In einer so großen Hotelgruppe wie LHG stellt die Kommunikation und Zusammenarbeit mit externen Innovationsgebern eine echte Herausforderung dar", heißt es in einer Pressemitteilung. "Dieser begegnet LHG nun mit einem durchdachten, offenen Ansatz für neue Ideen." Seit gut einem Jahr feilt ein engagiertes Team an einem strategischen Fokus und einem pragmatischen Tool zur Zusammenarbeit, welches schnell zu gemeinsamen Erfolgen mit den Start-ups führen soll. Die neue Plattform mit dem Namen „HLab“ widmet sich zu 100 Prozent neuen zukunftsweisenden Unternehmen. Quang Thai, Vice President für Strategie und Innovation der LHG, erklärt: „Wir hatten drei Ziele, als wir vor über einem Jahr mit ‚HLab‘ starteten." Diese sind:

• Zugang zu Kompetenzen außerhalb des Unternehmens schaffen, die für die Gruppe wertvoll sein könnten

• Beweisen, dass die Gruppe in der Lage ist, innovative Lösungen aus der Zusammenarbeit mit einem externen Partner zu testen, zu implementieren und zu skalieren

• Innovationsgeist innerhalb des Unternehmens schaffen

HLab sei der erste Baustein einer langfristigen Innovationsstrategie. "Heute können wir stolz auf das Erreichte sein – denn wir haben die gesteckten Zwischenziele voll erreicht und sind nun startklar für die nächste, ehrgeizige Phase des Abenteuers." Mit 'HLab' möchte Louvre auch drei Wertschöpfungsziele erreichen: eine verbesserte Kundenerfahrung durch innovative Dienstleistungen und rundum gelungene Hotelaufenthalte, durch Digitalisierung vereinfachte Abläufe für wiederkehrende interne Aufgaben und dadurch stärkere Konzentration auf den persönlichen Gästeservice sowie Steigerung der Wirtschaftsleistung der Hotels durch neue Services für Hotelmanager, Reisende und Einheimische.