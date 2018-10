Die schwedische Immobiliengruppe Pandox AB übernimmt gemeinsam mit der Fattal Hotel Group das bekannte Hotel The Midland Manchester (Großbritannien). Eine entsprechende Vereinbarung haben die beteiligten Parteien jetzt unterzeichnet.

Pandox wird die Immobilie übernehmen, und die Fattal-Gruppe, zu der auch die Leonardo-Hotels gehören, wird das Hotel auf der Basis einer umsatzbasierten Leasing-Vereinbarung für zunächst 35 Jahre betreiben. The Midland Manchester ist ein Hotel im oberen Premium-Bereich. Das Haus im Zentrum von Manchester verfügt über 312 Zimmer sowie einen großen öffentlichen Bereich mit vier Restaurants und zwölf Meeting-Räumen. Im größten Konferenzraum haben 700 Personen Platz.

Insgesamt liegt der Wert der Transaktion bei 115 Millionen britischen Pfund (rund 130 Mio. Euro). Der Verkauf soll im vierten Quartal 2018 abgeschlossen sein. „Mit The Midland Manchester übernehmen wir eine Perle der britischen Hotellerie in unser Portfolio“, sagte der Managing Director der Fattal Hotels Europe & UK, Daniel Roger. Er fügte hinzu: „Gemeinsam mit Pandox wollen wir elf Millionen Pfund (12,5 Mio. Euro) hauptsächlich in die Zimmer und Bäder sowie in die Haustechnik investieren. Das Investitionsprogramm soll noch in diesem Jahr starten.“ Die Region Manchester mit ihren fast drei Millionen Einwohnern (sieben Millionen mit einer Fahrzeit bis eine Stunde zum Stadtzentrum) ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen im Vereinigten Königreich. Der Flughafen Manchester zählte im vergangenen Jahr rund 28 Millionen Passagiere.