Beim jährlich stattfindenden Wettbewerb für Nachwuchskräfte der Selektion Deutscher Luxushotels, der 2018 vom Schloss Fuschl Resort & Spa in Hof bei Salzburg ausgerichtet wurde, überzeugten am Montag alle sieben Auszubildende durch Höchstleistungen. Der erste Preis ging an eine Auzubildende im Gastgeberhotel.

Praktische wie theoretische Kenntnisse werden beim Azubi-Contest abgefragt. So mussten die Teilnehmer zum Beispiel einen schriftlichen Text mit verschiedenen Fragen über den Verbund, aber auch Allgemeinwissenfragen beantworten, eine Kaffee-Spezialität zubereiten, Servietten falten und einen Knopf annähen. Natürlich durfte auch in diesem Jahr die traditionelle Blindverkostung nicht fehlen, bei der zum Beispiel Kerbel oder auch Kurkuma identifiziert werden mussten. Die Kreativität und Phantasie der Teilnehmer waren ebenfalls gefragt: Passend zur Jahreszeit galt es, ein dekoratives Gesteck mit Herbstblumen und Kürbis zu arrangieren. Den Abschluss bildete wie immer eine gemeinschaftliche Aufgabe aller sieben Azubis; in einem selbstentworfenen kurzen Sketch gab es einen Einblick in die Zukunft, in der Roboter die menschlichen Mitarbeiter im Hotel ersetzten.

Den dritten Platz belegte Sofie Engel aus dem Breidenbacher Hof in Düsseldorf, die dort im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau ist. Zweitplatzierte wurde Franziska Gnad, die im Brenners Park Hotel & Spa in Baden-Baden ebenfalls im dritten Lehrjahr zur Hotelfachfrau ausgebildet wird. Den ersten Platz durften die Gastgeber gleich behalten: Siegard Lackhinger, angehende Hotelfachfrau im zweiten Lehrjahr, holte den ersten Preis an den Fuschlsee. Der Wettbewerb stand ganz im Zeichen der Aus- und Weiterbildung: Neben Übernachtungen in den Mitgliedshäusern des Verbunds wurden die ersten drei Plätze mit Gutscheinen im Wert von 500 bis 3.000 Euro für Weiterbildungslehrgänge des IST-Studieninstituts in Düsseldorf, seit 2012 Kooperationspartner der Selektion Deutscher Luxushotels, prämiert.

Der Azubi-Contest, an dem insgesamt knapp 200 Auszubildende teilnahmen, ist ein wichtiger Bestandteil des Programms „Selektion fördert“, welches sich der Ausbildung, Förderung und Weiterbildung Auszubildender und junger Mitarbeiter widmet. Schirmherr ist der Sternekoch, Gastrophilosoph und TV-Ernährungsexperte Christian Rach. Neben dem alljährlichen Wettbewerb der Auszubildenden bietet das Programm jungen Talenten einwöchige „Cross-Trainings“ sowie spezielle einjährige Management-Trainee-Programme in den verschiedenen Selektionshäusern.