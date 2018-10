Katrin Achenbach ist Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Achenbach, die seit über 60 Jahren Food-Spezialitäten für Gastronomie und Hotellerie entwickelt, produziert und vertreibt. Im Interview mit Top hotel spricht sie über den neuen Trend im Bereich kombinierbarer Convenience-Produkte.

Top hotel: Frau Achenbach, Ihr Unternehmen bietet derzeit verstärkt kombinierbare Convenience-Speisen an. Geht der Trend hin zu dieser Art von Produkten?

Katrin Achenbach: Das kann man schon so sagen. Unsere Baukastensysteme ›Base + Add on‹ weisen zumindest eindeutig in diese Richtung. Unser bereits bestehendes und erfolgreiches Ceviche-Konzept haben wir zur Herbst- und Wintersaison auf den Vorspeisen-Klassiker ›Vitello Tonato‹ übertragen. Dafür haben wir sous-vide gegarte Kalbfleisch-Bases und ein Add-on-Pack – bestehend aus Marinade, Thunfisch-Crème und Kräuteröl-Schnee – entwickelt. Damit kann jeder Koch ein geschmacklich sowie optisch anspruchsvolles Vitello zubereiten. Die Kalbfleisch-Bases können aber auch in anderen Geschmacksrichtungen getoppt werden, zum Beispiel als Tafelspitz-Abwandlung mit Meerrettich-Crème und Rote Bete. Mit Wasabi-Crème-fraîche und Gari-Ingwer ist sogar eine asiatische Variante denkbar.



Warum sind diese kombinierbaren Produkte Ihrer Ansicht nach so beliebt?

Wegen ihrer hohen Flexibilität. Der Koch kann seine eigene Kreativität ausleben und sich dabei auf einfaches Handling, Wirtschaftlichkeit, Kalkulationssicherheit und Handmade-Qualität der servierfertigen Komponenten verlassen.

Gibt es auch »Klassiker« in Ihrem Sortiment, die Dauerbrenner sind und immer gerne gekauft werden?

Sicherlich. Klassiker, deren Wurzeln in der internationalen oder heimischen Küche liegen, sind immer gefragt, weil überlieferte Geschmacksbilder nicht neu erlernt werden müssen. Wir interpretieren diese aber immer wieder neu, indem wir ungewohnte Servierformen und Texturen verwenden. Das kommt bei den Gästen gut an. Beispiele hierfür sind etwa der Insalata Caprese als warm und kalt zu servierende ›Tramezzini-Rolle Tomate-Mozzarella und Rucola‹, Quiche Lorraine als ›Fingerfood-Küchlein mit Speck und Zwiebeln‹ und die Schwarzwälder Kirschtorte als Fingerfood-Lolly.