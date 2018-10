Gute Arbeitskräfte sind gerade im Gastgewerbe nicht einfach zu finden. Deshalb haben die Mitglieder der Landidyll Hotels & Restaurants gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Leitsätze entwickelt, die helfen sollen, die über 20 Hotels in Deutschland als attraktive Arbeitgeber zu positionieren.

Die Landidyll Hotels & Restaurants in Deutschland zeichnet besonders aus, dass sie allesamt gewachsene Betriebe sind, die zum Teil schon seit Generationen in Familienhand sind. Ein hohes Maß an gutem Miteinander, kurze Wege, flache Hierarchien und eben eine familiäre Atmosphäre schaffen in den Mitgliedsbetrieben der Kooperation ein gutes Arbeitsklima für die insgesamt rund 620 Mitarbeiter. Dazu gibt es auf das Personal zugeschnittene Vergütungsmodelle, bestmögliche – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen – individuelle Arbeitszeitmodelle, Unterstützung bei Fort- und Weiterbildung und vieles mehr, um beispielsweise auch alleinerziehenden Mitarbeitern entgegenkommen zu können. Solche Modelle setzen natürlich viel Flexibilität der Hoteliersfamilien als Arbeitgeber voraus, spiegeln sich aber durchaus positiv im gemeinsamen Erfolg wider. Betriebsausflüge, gemeinsame Feiern und die freie Nutzung der Hotelfacilitäten fördern darüber hinaus das soziale Miteinander.

Man könnte meinen, dass es also für die Landidyller ein Leichtes ist, Fachkräfte und Mitarbeiter zu finden und diese zu halten. Doch wie überall im Gastgewerbe, insbesondere in ländlichen Regionen, stehen die Hotels, was dies anbelangt, großen Herausforderungen gegenüber. Für viele ist es gar die größte Herausforderung im Arbeitsalltag. Nicht selten werden top ausgebildete Mitarbeiter nach Abschluss der Lehre in einem Landidyll Hotel von der Industrie mit vermeintlich höheren Gehältern und standardisierten Arbeitszeiten abgeworben.



Kodex unterstreicht Attraktivität für Arbeitnehmer



Um die Hotels bei der Mitarbeiter-Findung zu unterstützen, hat die Kooperation nun die Erstellung eines Arbeitgeberkodex initiiert, der in den vergangenen Monaten erarbeitet wurde. Dazu wurden nach einer Status-quo-Erhebung in allen Hotels unter professioneller Anleitung und gemeinsam mit bestehenden Mitarbeitern acht Leitsätze entwickelt. Vor allem nach außen hin sollen so potenzielle neue Mitarbeiter über die Qualitäten von Landidyll Hotels & Restaurants als attraktive Arbeitgeber informiert werden und Lust auf eine Bewerbung bekommen.

Aussagen, die seit jeher zur DNA der Mitglieder der Landidyll Hotels & Restaurants gehören, wie »Wir sind und bleiben familiengeführt«, »Wir leben unseren Arbeitsort als zweite Heimat« oder auch der Satz »Wir zeigen, wie wichtig uns unsere Mitarbeiter sind« sind dort genauso niedergeschrieben wie die Zusage, Verantwortung zu übernehmen, pünktlich und zum Teil sogar übertariflich Löhne und Zuschläge zu zahlen oder eben auch die Unterstützung mit individuellen Anreizen wie Tankgutscheinen oder Kita-Zuschüssen. Einen Überblick über alle Mitgliedsbetriebe von Landidyll Hotels & Restaurants in Deutschland finden Interessenten unter www.landidyll.com.