In neuem Look macht am 22. Oktober die neue Bar im Mandarin Oriental Munich ihre Türen auf. „Ory“ soll aber nicht nur durch ihr Design glänzen, sondern auch mit ihren außergewöhnlichen Cocktails und einer lokalen Note.

Die Einrichtung der Bar, die sowohl von der Hotellobby als auch von der Strasse zugänglich ist, ist in Dunkelgrün und Gold gehalten. Messing- und Holzelemente sollen für eine gemütliche und gleichzeitig weltgewandte Atmosphäre sorgen; ein Wasserbrunnen im Mittelpunkt des Raumes bildet einen ungewöhnlichen Blickfang. Der Name „Ory“ leitet sich von „Memory“ ab.

Das avantgardistische Bar-Menü von „Ory“ ist in verschiedene Kategorien unterteilt. Die „Ory“-Klassiker sind eigene Interpretationen der bekanntesten Cocktails mit anderen Ingredienzien – so wird zum Beispiel Kokusnuss-Sorbet statt Sahne oder Sirup verwendet. Die Signature-Drinks zeichnen sich dagegen durch eher verspielte Mixturen aus. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Aperitifs, Champagner und eine umfangreiche Weinkarte mit ausgesuchten internationalen Tropfen. Dazu korrespondierend bietet „Ory“ eine kleine, aber feine Barfood-Karte, welche in Zusammenarbeit mit dem neuen Küchenchef Caspar Bork entstand.

Der Kaffee der Münchner Kaffeerösterei „Man versus Machine“ sowie das hausgemachte Sorbet von Münchens bestem Eishersteller „ballabeni“ sorgen für eine ganz besondere lokale Note. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Gastronom Maximilian Gradl und seinem hochtalentierten Team,“ so Dominik G. Reiner, Direktor des Luxushotels. „Ory wird in München bestimmt rasch zum Synonym für einen tollen Mix aus fantastischen Drinks, leckeren Snacks und entspannter Atmosphäre werden.“