Zum 1. November übernimmt die Economy-Kette das Management von neun Hotels, die sich im Eigentum der Covivio-Gruppe befinden und zuvor unter Motel One- bzw. Première Classe-Flagge standen.

Die Hotels an den Standorten Berlin Dreilinden, Düsseldorf City, Düsseldorf Ratingen, Frankfurt Offenbach, Hannover, Kassel, Köln West, Schweinfurt und München-Putzbrunn befanden sich bis dato im Eigentum der Covivio-Gruppe, einem der größten Immobilienunternehmen in Europa, und firmierten zunächst unten dem Markennamen Motel One und danach als Première Classe-Hotel. Mit den Übernahmen wächst das Portfolio von B&B Hotels in Deutschland auf 124 Hotels.

„Mit den neuen Häusern erweitern wir unsere Präsenz in Deutschland an wichtigen Standorten und Knotenpunkten und bieten unseren Kunden dadurch ein noch größeres Netzwerk an B&B Hotels in Deutschland an“, sagt Max C. Luscher. Die Übernahme der Hotels erfolgt bei laufendem Betrieb, ebenso werden alle Mitarbeiter übernommen. „In Summe planen wir eine hohe Investition in den einzelnen Häusern, um die Hotels zu modernisieren. Alle B&B Hotels sollen auch in der Zukunft einen gleichbleibenden Standard mit den günstigsten Preisen im Marktsegment bieten“, so Max C. Luscher.

Für das vierte Quartal 2018 plant B&B sechs weitere Eröffnungen, unter anderem in Landshut, Bayreuth und Hildesheim.