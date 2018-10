Im März 2018 hat die Hirmer Gruppe neun von insgesamt elf Travel Charme Hotels & Resorts übernommen. Die zwei verbleibenden Häuser firmieren ab 1. Januar 2019 unter der Vela Hotels AG, einer hundertprozentigen Tochter der Primus Immobilien AG.

Bereits vor zwei Jahren wurden die betreffenden Häuser veräußert. Die Primus AG hat mit Travel Charme Hotels & Resorts einen bis Ende 2018 befristeten Managementvertrag zum Betrieb der Häuser geschlossen, um danach eine eigene Entwicklung voranzutreiben. Die Qualität der Häuser und die Güte des Gesamtangebotes bleiben dabei auch nach dem Wechsel unverändert, versichern die Verantwortlichen. So soll das Vier-Sterne-Hotel Bernstein Prerow auf der Halbinsel Fischland-Darß "in gewohnter Art und Weise für seine Gäste da sein". Die 127 Zimmer und Suiten des Hotels sowie das Restaurant, der SPA-Bereich und die 35.000 Quadratmeter große Park- und Gartenanlage bleiben weiterhin bestehen.

Auch das Kurhaus Sellin, welches direkt am Hochufer der berühmten Seebrücke liegt, steht nach wie vor als Vier-Sterne-Hotel bereit. Neben den Restaurants, der Bar und den Terrassen werden auch die 96 Zimmer bis auf weiteres unverändert bleiben. Die Stammbelegschaft bleibt in den jeweiligen Gesellschaften beschäftigt und wird somit auch in Zukunft an ihrem vertrauten Arbeitsplatz wirken. Im Hotel Bernstein Prerow begrüßt folglich weiterhin Direktorin Ines Theis die Gäste, das Kurhaus Sellin wird von Direktor Nikolaus Kleiner weitergeführt. Stefan Ader, Geschäftsführer der neu gegründeten Vela Hotels AG mit Sitz in Berlin: „Die beiden Hotels sind kleine Perlen an der Ostsee. Dank der hervorragenden Arbeit der letzten Jahre unter Travel Charme Hotels & Resorts können wir mit den Hotels neben kompetenten Mitarbeitern auch einen guten Gästestamm übernehmen. Unsere oberste Prämisse als neuer Betreiber ist es, dass alle Beteiligten sich weiterhin gut aufgehoben fühlen und die Qualität gleichbleibend hoch ist.“