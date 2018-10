Im zweiten Halbjahr 2019 will die Hamburger Centro Hotel Group ein Haus der Marke NinetyNine in München-Hallbergmooseröffnen. Das Design-Budgethotel bietet 212 Zimmern auf drei Ebenen und ist nur wenige Minuten vom Flughafen Franz-Josef Strauß entfernt.

Es wird – nach Wuppertal und Heidelberg im Januar – das dritte Haus der Marke; alle sollen 2019 eröffnet werden. Ihnen gemeinsam ist das Konzept mit einer starken Fokussierung auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Rahman Neiro, CEO der Centro Hotel Group, ist davon überzeugt: „Mit den neuen NinetyNine Hotels werden wir neue Maßstäbe setzen, was Design und Lebensqualität in einem Budget-Hotel angeht. Der Gast wird mit Erstaunen feststellen, wie im Budget-Segment deutlich hochwertigere Aspekte gelebt und umgesetzt werden können als man erwartet.“

Das Innendesign ist inspiriert von der Natur, exotische Pflanzen und Tiere sind als Design-Elemente eingesetzt. Hier konnte die international renommierte Illustratorin Romina Birzer verpflichtet werden. Das Haus soll für die Gäste wie ein Wohnzimmer sein, das wird unter anderem auch durch ein erstmalig in einem Hotel umgesetztes F&B-Konzept unterstützt. So wurde der aufstrebende Hamburger Gastronom Hannes Schröder („Botanic District“ / „Küchenfreunde“) beauftragt, das von ihm entwickelte Bowl-Food-Konzept in allen NinetyNine Hotels umzusetzen.

München-Hallbergmoos wird nach Auffassung der Centro Hotel Group viele Standards bei der neuen Marke definieren, sei es im Design, in der Lebensqualität als auch bei den ausgewählten Partnern. Die Bestandsimmobilie verfügt dank großzügiger Räumlichkeiten genügend Platz für Tagungsräume, einen Fitnessbereich, eine Bar und Bibliothek sowie für einen großzügigen Lobbybereich.

Die Hamburger Centro Hotel Group betreibt aktuell 78 Hotels in ganz Deutschland und Österreich mit inzwischen rund 7600 Zimmern. Die Centro Hotel Group besteht aktuell aus den Marken Centro, FourSide und Boutique, ab Ende des Jahres 2018 kommt das neue Konzept NinetyNine Hotels hinzu. Hier befinden sich aktuell zwölf Hotels in unterschiedlichen Planungs- und Bauphasen.