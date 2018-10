Mit großer Mehrheit haben die Gemeindevertreter dem Bebauungsplanverfahrens für die Errichtung eines 225 Zimmer umfassenden a-ja Resorts zugestimmt, sodass DSR jetzt mit den weiteren Planungen starten kann.

Der Kauf des 12.700 Quadratmeter großen Grundstücks in der Ostseeallee war bereits im Mai erfolgt. Mit dem gestern gefassten Beschluss durch die Gemeindevertretung wird der Kaufvertrag rechtswirksam. Für die a-ja Gruppe ist der Standort Boltenhagen eigenen Angabe zufolge die perfekte Ergänzung an der Ostseeküste zu den bestehenden a-ja Resorts in Rostock-Warnemünde, Grömitz und Travemünde.

Auch für die Vertreter des Landkreises in Grevesmühlen und des Landesamtes für Raumordnung und Landesplanung in Schwerin seien einer DSR-Mitteilung zufolge ausschließlich positive Signale für die Ansiedlung eines a-ja Resorts gekommen. Der »Masterplan 2020« zur Entwicklung Boltenhagens sieht den Ausbau der Gemeinde als 3- bis 4-Sterne-Destination vor, denn Urlaubsangebote in diesem Segment seien laut Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg derzeit unterpräsentiert. Mit der Errichtung eines a-ja Resorts könne ein qualitativer Ausbau der touristischen Infrastruktur erfolgen und durch das öffentlich nutzbare Wellness-Angebot auch saisonverlängernde Angebote geschaffen werden.

Wie Lutz Weller, Geschäftsführer der DSR Immobilien GmbH, nach der Sitzung mitteilte, ist die Entwicklung und Errichtung eines a-ja Resorts mit rund 225 Zimmern und einem öffentlichen SPA- und Wellnessbereich vorgesehen.