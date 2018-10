Inmitten der Wüste Nevadas eröffnet die Luxusmarke Waldorf Astoria Hotels & Resorts ihr erstes Hotel in Las Vegas. Das Waldorf Astoria Las Vegas Hotel & Residences liegt im Herzen des berühmten Strip. Das Haus, ehemals ein Mandarin Oriental, wird nun von Hilton Management Services betrieben und bis 2019 in neuem Design gestaltet.

Das neue Luxushotel verfügt über 389 Zimmer und 225 Residenzen, darunter 55 Suiten und drei großzügige Presidential Suiten, und verzichtet auf ein eigenes Kasino. In den kommenden 18 Monaten wer-den die Gästezimmer des Waldorf Astoria Las Vegas Hotel & Residences in neuem Design gestaltet. Die raumhohen Fenster bieten einen spektakulären Blick auf den Strip und die umgebende Wüstenlandschaft. „Hier treffen zwei Ikonen aufeinander. Mit der Ankunft von Waldorf Astoria in der legendären Stadt Las Vegas können wir unseren Gästen maßgeschneiderte Erlebnisse ermöglichen und sowohl im Hotel als auch in der aufregenden Stadt ein inspirierendes Umfeld bieten“, so der General Manager Donald Bowman.

Das preisgekrönte Restaurant „Twist“ des mit Michelin Sternen ausgezeichneten Küchenchefs Pierre Gagnaire ist das erste Restaurant in Amerika, das seine legendäre Interpretation der klassischen französischen Küche serviert. Die „SkyBar“ im 23. Stock bietet eine unverwechselbare Mischung aus luxuriösem Dekor und anspruchsvollem Ambiente, daneben gibt es auch eine „Tea Lounge“ mit drei Nachmittags-Teezeiten.

Das 2.500 Quadratmeter große Spa erstreckt sich über zwei Etagen. Neben Therapien und Anwendungen bietet der Spa sieben Privatsuiten für Paare, mehrere Entspannungserlebnisse, einen Hammam und ein Zen Foot Spa. Der Poolbereich im achten Stock verfügt über eine Terrasse mit Blick in die Wüste, jeweils zwei Pools und Whirlpools, ein Tauchbecken sowie Cabanas. Für Konferenzen verfügt das Haus über 1.100 Quadratmeter Veranstaltungsfläche, außerdem soll es einen glamourösen Waldorf Ballsaal geben, der drei Stockwerke über dem Las Vegas Boulevard liegt.