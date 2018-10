402.927 Sterne-Hotels gibt es weltweit. Das ist das Ergebnis des aktuellen Star Count 2018.Dabei handelt es sich um die die einzige weltweit vollständige Zählung aller Sterne-Hotels. Er wird seit 2016 alljährlich veröffentlicht.

Reisende haben heute mehr Auswahl bei Übernachtungsbetrieben als jemals zuvor. 2,3 Millionen Betriebe der unterschiedlichsten Typen erwarten weltweit Übernachtungsgäste. 402.927 von ihnen sind aktuell mit Sternen ausgezeichnet. Das entspricht einem Marktanteil von 17,6 Prozent am gesamten Übernachtungsmarkt.

Stärkstes Segment bilden die Drei-Sterne Hotels. Mit 176.764 Betrieben stellen sie 43,9 Prozent aller Sterne-Hotels. Im Upmarket-Segment werben mit vier Sternen 90.755 Häuser sowie mit fünf Sternen 24.923 Hotels um ihre zahlungskräftige Klientel. Damit repräsentieren Vier-Sterne-Hotels 22,5 Prozent und Fünf-Sterne-Hotels 6,1 Prozent des Sterne-Marktes. Sechs- und Sieben-Sterne Hotels stellen mit lediglich sechs Betrieben weltweit nach wie vor eine Randerscheinung dar.

Das preisorientierte untere Ende des Marktes bilden 86.861 Hotels der Zwei-Sterne-Kategorie sowie 23.624 Hotels mit einem Stern. Das entspricht einem Anteil von 21,6 Prozent für Zwei-Sterne Häuser und 5,9 Prozent für Betriebe mit einem Stern.

Die regionale Verteilung ausgezeichneter Sterne-Hotels reflektiert europäische Dominanz. Der asiatische Markt hat stark aufgeholt und nimmt mittlerweile den zweiten Platz im globalen Vergleich ein: 50,7 Prozent aller Sterne-Hotels sind in Europa angesiedelt, 21,2 Prozent finden sich in Asien. Prozentual weist die Karibik mit 0,6 Prozent zwar den kleinsten Anteil aus. Mit 2.575 Sterne-Hotels auf kleinster Fläche ist das im Vergleich jedoch die höchste Dichte an Sterne-Hotels weltweit.

Der vollständige Star Count 2018 steht kostenlos unter www.delta-check.com/stars zum Download bereit.