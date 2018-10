In Frankfurt eröffnet im kommenden Jahr ein Haus der Marke Hampton by Hilton.©Hilton Hotels

Zur in dieser Woche stattfindenden Expo Real gibt Hilton bekannt, bis Ende nächsten Jahres fünf neue Häuser der Marken Hilton Garden Inn und Hampton by Hilton in ganz Deutschland zu eröffnen.

Die neuen Hotels in Berlin, Frankfurt, Kaiserslautern, Konstanz und Mannheim tragen dazu bei, die Zahl der Hilton Garden Inn und Hampton by Hilton Hotels in Deutschland in den kommenden zwei Jahren zu verdoppeln. Das wachsende Interesse an den beiden Marken treibt das Wachstum im mittleren Preissegment voran und ist Hiltons Antwort auf die gestiegene Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Unterkünften.

Insgesamt befinden sich 14 Hilton Hotels mit mehr als 2.500 Gästezimmern in verschiedenen Städten in ganz Deutschland in Planung oder im Bau. Die neuen Objekte werden in Zusammenarbeit mit der ARIVA GmbH, der IFA Group, der Tristar GmbH und der Primestar Hospitality GmbH umgesetzt. Marybelle Arnett, Vice President Development, Central and Eastern Europe Hilton, sagt dazu: „In Deutschland wachsen wir schneller als je zuvor und rechnen weiterhin mit einer anhaltend starken Nachfrageentwicklung für 2019. Der Hotelmarkt im mittleren Preissegment entwickelt sich in Deutschland angesichts der guten Konjunktur und des regen Geschäftsreisemarktes besonders gut. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, expandieren wir in den großen deutschen Metropolregionen und Sekundärstädten.“

Das Hampton by Hilton Berlin City East Side Gallery wird Teil des neuen Mercedes-Benz-Platzes gegenüber der Mercedes-Benz-Arena. Das Hotel, welches noch in diesem Monat öffnet, befindet sich in Friedrichshain-Kreuzberg und wird von der tristar GmbH betrieben.

Das Hampton by Hilton Frankfurt Airport mit 196 Zimmern befindet sich im neu errichteten Gateway Gardens Business Park, fußläufig zum Frankfurt International Airport Terminal 2. Das Hotel an der Thea-Rasche-Straße soll noch in diesem Jahr eröffnet werden und wird von der Primestar Hospitality GmbH betrieben.

Das Hilton Garden Inn Mannheim hat 197 Zimmer und soll im April 2019 eröffnet werden. Damit ist das Hotel das erste Hilton in Mannheim. Das Hotel liegt gegenüber dem Hauptbahnhof, nur wenige Gehminuten von der Mannheimer Innenstadt entfernt und wird von der ARIVA Hotel GmbH betrieben.

Als erstes Hilton in der Stadt wird das Hampton by Hilton Kaiserslautern im Herbst 2019 eröffnet und über 140 Gästezimmer verfügen. Das am Barbarossaring gelegene Hotel liegt direkt am Messeplatz und wird von der IFA Group betrieben.

Ende 2019 soll die erste Hilton-Immobilie in Konstanz an der Reichenaustraße eröffnen. Das von der Tristar GmbH betriebene Hotel wird insgesamt 172 Gästezimmer umfassen.