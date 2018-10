In Luzern eröffnet am 1. November das erste Capsule Hotel der Schweiz. Es bietet neben 19 Schlafkapseln und sanitären Anlagen auch ein Wohnzimmer mit Küchenzeile.

Die futuristischen Kapseln des Hotels sind im „Space Design“ gestaltet und muten visionär an. Sie sind geschlossen und bieten daher im Gegensatz zu vielen Hostelbetten viel Privatsphäre. Zugänglich sind die Kojen 24/7 für den jeweiligen Gast. Das Capsule Hotel Lucerne befindet sich im fünften Stock in einem separaten Teil vom Hirschengraben Coworking und Innovations-Space. Dadurch stehen eine Vielzahl an preiswerten Arbeitswelten und Labs im selben Gebäude zur Verfügung.

Capsule Hotels sind insbesondere in Japan bereits eine sehr verbreitete Hotelform, die aus dem Bedürfnis nach einer günstigen Unterkunft in Städten mit großem Platzmangel entstand.