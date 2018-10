Das nächste me and all kommt nach Ulm. Das haben DC Developments/DC Values und die Lindner Hotelgruppe auf der aktuell laufenden Expo Real 2018 bekannt gegeben. Der ingesamt siebte Standort entsteht in zentraler Lage in der Ulmer Innenstadt und soll im Jahr 2020 eröffnen werden.

Das me and all hotel ulm soll über 141 Doppelzimmer mit einer durchschnittlichen Größe von 20 Quadratmeter verteilt auf sieben Etagen verfügen. Einen großartigen Blick über die Donau-Stadt bietet der große Fitnessbereich in der 7. Etage. Highlight und Herzstück des Vier-Sterne-Hotels ist die weitläufige Lounge auf der 8. Etage. Sie verbindet Rooftop-Bar, Dach-Terrasse, Chill-Out-Bereich und Co-Working-Flächen und bietet ebenfalls Weitblick über Ulm.

„In Ulm haben wir einen weiteren Standort in Bestlage gefunden, der sich hervorragend für ein me and all hotel anbietet“, so Vorstand Otto Lindner. Das me and all hotel wird die Ulmer Innenstadt zum einen als Business-Hotel ergänzen und mit seinem Eventkonzept zusammen mit lokalen Künstlern in der Rooftop-Bar auf der 8. Etage zudem eine attraktive Ausgeh-Location für Hotelgäste und Ulmer bieten.

Für Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter von DC Developments/DC Values, war es wichtig, ein Konzept nach Ulm zu holen, das es zum einen noch nicht an diesem Standort gibt und zum anderen die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen abdeckt: „Vom Ulmer, der auf der Dach-Terrasse den Blick über die Stadt genießen kann über den Berufspendler, der die direkte Anbindung zum Hauptbahnhof sucht bis hin zu den Besuchern, die den kurzen Weg zum Münster präferieren. Besonders die oberste Etage mit der Rooftop-Bar wird ein weiterer Anziehungspunkt in der Ulmer Innenstadt für Bewohner und Besucher“, sagt Schubert.