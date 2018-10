Die W Hotels launchen ein eigenes Musiklabel. "W Records" soll der "natürliche nächste Schritt" im Zuge Marken-Aktivitäten in der Musikindustrie sein.

W Records soll ein Label für Künstler sein, die von W Hotels (diese gehören zu Marriott International) ausgewählt wurden. Es unterstützt die Musiker in allen Schritten, bis zum Release eines Albums. Dazu gehören auch Videodrehs, das Mischen und Mastern von Songs und die Vermarktung. Aufgenommen werden die Lieder in den bekannten W Sound Suites. Für das kommende Jahr sind bereits vier aufstrebende Künstler unter Vertrag.

Schon jetzt werden einige Songs digital und auf Vinyl veröffentlicht. So hat die R&B-Künstlerin und Songwriterin Amber Mark bereits einen Vertrag unterzeichnet. Die erste Single für W Records ist ein Cover von “High On Your Love” (Kings Go Forth).