»Eine nötige Verjüngungskur« nennt Alexander Winter, Geschäftsführer des Betreibers arcona Hotels & Resorts, den jüngst abgeschlossenen Umbau des Hotel Elephant in Weimar (Top hotel berichtete). Wie er die Zukunft seiner Company plant, darüber sprach Alexander Winter im Interview mit Top hotel-Redakteurin Verena Usleber.

Top hotel: Herr Winter, welche Projekte stehen nach der Wiedereröffnung des Hotel Elephant für arcona Hotels & Resorts an?

Alexander Winter: Aktuell sind wir parallel dabei, die Eröffnung des arcona Living Bremen vorzubereiten, das am 1. November an den Start gehen soll. Es wird ein Boutiquehotel mit 44 Zimmern und Studios. Da haben wir ein Interior-Design zum Thema Handel im Wandel der Zeit – das wird ein echter Hingucker. Wir übernehmen, auch ab 1. November, das Gartenhotel Erika in Kitzbühel. Dieses wird dann unser viertes Ferienhotel sein nach dem Haus Westerland auf Sylt, dem arcona Living First Sellin auf Rügen und dem Hotel Hanseatic in Göhren. Das Gartenhotel Erika hat aktuell 49 Zimmer, aber wir planen gemeinsam mit den Investoren einen Ausbau. Der wird allerdings erst in zwei Jahren stattfinden. Außerdem kann ich auch schon verraten, dass wir kurz davor stehen, für ein Hotel in Mannheim Verträge zu unterschreiben. Es wird ein 130-Zimmer-Haus in einer alten Kaserne, die konvertiert wird. Zwei Drittel der Fläche werden Büroflächen, ein Drittel Hotel. Da freue ich mich schon sehr drauf.

Top hotel: Damit betreibt arcona ab 1. November 23 Hotels im deutschsprachigen Raum. Wo sehen Sie die Gruppe im Jahr 2025?

Winter: Ich würde sagen, bis dahin betreiben wir 30 Hotels. Das ist zumindest mal unser nächstes Zwischenziel.

Top hotel: Und worauf achten Sie bei der Auswahl Ihrer neuen Häuser?

Winter: Bei der Standortwahl achten wir gerade bei der Ferienhotellerie natürlich darauf, dass es sich nicht um unbekannte Standorte handelt. Wir brauchen da schon touristische Namen wie eben Kitzbühel oder Sylt.

HINTERGRUND: RENOVIERUNG IM ELEPHANT WEIMAR:

Im Zuge der umfassenden Sanierung wurden unter anderem die Stromleitungen ausgetauscht, die Zimmer inklusive der Bäder umgestaltet und klimatisiert sowie ein neuer Bereich mit Sauna und Fitnessgeräten eingerichtet – dieser wird allerdings erst Anfang 2019 eröffnet. Auch Beletage, Bibliothek, Salon Carl August und der Elephantenkeller (das ehemalige À-la-carte-Restaurant, das künftig für Bankettveranstaltungen genutzt wird), haben eine Auffrischung bekommen.

»Wegen des Denkmalschutzes und der Statik konnten wir nicht alles genau so umsetzen, wie wir anfangs gedacht hatten«, erzählt Winter. Beispielsweise hatte man den neuen Open-Lobby- Charakter im Entrée, unter anderem mit Lichtsaal und Bar, noch prägnanter gestalten wollen. Nun sei er aber dennoch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Beim Interior-Konzept hat sich das Team rund um Christina Bost von Bost Interior Design – das bereits eine Umgestaltung einiger öffentlicher Bereiche begleitete – an Goethes Farbenlehre orientiert. »Wir haben Naturfarben, Blau- und Grüntöne mit Bronze kombiniert«, erklärt die Expertin. Zudem bedienten sich die Designer, auch für die Gestaltung der Zimmer der vier Kategorien, am Stil der 1920er- und 1930er-Jahre. Christina Bost: »Zudem findet sich der Bauhaus-Stil im Haus wieder.«

Besonders wichtig bei der Neugestaltung sei ihrer Ansicht nach gewesen, behutsam mit der historischen Architektur umzugehen, und das Hotel »trotzdem in die Neuzeit zu bringen«. Eines der Signature-Elemente, die an vergangene Zeiten erinnern, ist beispielsweise der als Fernseh- und Minibarschrank interpretierte Überseekoffer als Symbol für das Reisen anno dazumal.