Arborea Hotels und Resorts plant den Bau und die Eröffnung des zweiten Hauses der neuen Marke: Das Arborea Montafon Resort St. Gallenkirch soll in der Urlaubsregion Montafon im österreichischen Vorarlberg bis voraussichtlich Winter 2020/2021 entstehen. In Hanglage bietet es neben dem Hauptgebäude mit 112 Zimmern auch drei Chalet-Häuser.

Die Chalet-Häuser ergänzen mit 46 vollausgestatteten Apartments den Hotelkomplex. Sie stehen als Investitionsobjekte zum Verkauf und können als Ferienimmobilien inklusive aller Arborea Resort Dienstleistungen durch die Vertriebsprofis von Arborea vermietet werden.

Neben einem 1.200 Quadratmeter großen Wellness- und Fitnessbereich mit Pool erwarten die Urlauber außerdem zwei Restaurants, das „Deli‘Cara“ und „The Grand Grand Grill“, eine Lounge-Bar, ein Skikeller sowie eine zweigeschossige Tiefgarage.

Im Arborea Montafon Resort St. Gallenkirch finden sich bewährte Arborea Elemente wie „The Stairs“, eine riesige Freitreppe aus Holz, der "Shop @ The Docks" mit eigener Arborea-Kollektion sowie "Bar @ The Docks" und "Work @ The Docks". Der Bereich ist Ausrüstungsverleih und Kreativ-Werkstatt. Unter dem Credo „Experience.Together.“ wählen Gäste in Zukunft jeden Tag aus Aktivitäten, Naturerlebnissen sowie Entspannungsangeboten und gehen gemeinsam auf Entdeckungstour.

Arborea Hotels und Resorts fungiert als Projektentwickler und Investor des Hotelprojekts, welches St. Gallenkirch als Ganzjahresdestination stärken soll. „Wir bieten unseren Gästen ein neues Urlaubsgefühl. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen für unvergessliche Wow-Momente zusammenzubringen und Erlebnisse zu schaffen, die sie mit in ihren Alltag nehmen können. Mit unserem Konzept, klar auf unsere Zielgruppe zugeschnitten und durch ansprechende Architektur unterstützt, tragen wir dieser Entwicklung Rechnung“, erklärt Johann Kerkhofs, geschäftsführender Gesellschafter der Arborea Hotels und Resorts GmbH und Arborea-Erfinder die Idee.