Dormero hat das Romantik Hotel Goldene Traube in Coburg gekauft. Das teilt der Unternehmer Marcus Maximilian Wöhrl auf seiner Facebook-Seite mit.

Das Hotel ist auch das erste der Dormero-Gruppe, das ein Restaurant mit Stern hat. Die Inhaber Barbara und Bernd Glauben entschieden sich dazu, das Hotel aus privaten Gründen zu verkaufen. "Nach 25 schönen und intensiven Jahren möchten wir kürzer treten und haben unser Hotel verkauft", schreibt der ehemalige Inhaber im sozialen Netzwerk Facebook.

"Am 5.1.19 geben wir unser Haus in die Hände von Dr. Maximilian Wöhrl und seiner Dormero Hotels, die das Romantik Hotel Goldene Traube als Pächter übernehmen und in der bewährten Weise weiter führen werden. Wir sind noch drei Monate für alle Freunde unseres Hauses da und freuen uns über viele Besuche."