Im April hat Inhaberfamilie Lingg mit dem größten Umbau seit dem 50-jährigen Bestehen des Bergkristall begonnen. Seit August 2018 ist nun der Großteil fertig, zusätzlich werden im Zuge der Bauarbeiten 25 neue Zimmer entstehen, die ab Dezember 2018 bezugsfertig sind.

Vier Monate war das Hotel von Familie Lingg geschlossen. „Es war und ist immer noch eine aufregende und spannende Zeit“, sagt Sabine Lingg. Schon bei der Anfahrt wird man sehen, dass sich einiges getan hat in dem Kleinod in Oberstaufen. Eingebettet in die einmalige Natur, ist das Bergkristall noch weiterläufiger und großzügiger geworden. Neben dem neuen Zimmertrakt ist die größte Neuerung das Bergkristall-Atrium. „Wir haben hier einen multifunktionalen Ort eingerichtet, den unsere Gäste schon beim Einchecken kennenlernen“, beschreibt Hans-Jörg Lingg.

Gemütlich, modern, chic – so wie auch der Rest des Resorts zeigt sich diese Lounge, in der die Gäste nicht nur ankommen, sondern auch während ihrer Auszeit im Haus jederzeit entspannen können. Die neue „Hansi-Bar“ ist dort angesiedelt. Viel Glas sorgt für eine traumhafte Aussicht in die Bergwelt und auch auf der Loungeterrasse kann man es sich gemütlich machen.

Ebenfalls neu: das erweiterte Panorama-Restaurant. Das Konzept ist geblieben, Glyx und das Schrothen, der gesunde Genuss, spielen nach wie vor eine große Rolle im Bergkristall. „Wir wollen unseren Gästen zeigen, dass Genuss auch auf die leichte Art und ohne Verzicht funktioniert.“ Platz ist auch entstanden für eine Showküche mit Live-Cooking, in der mittags die Gerichte zubereitet werden. Für den Abend haben sich die Gastgeber ebenfalls einiges neues ausgedacht: „Einige Abende werden unter einem bestimmten Thema laufen“, erläutert Lingg. So gibt es nun zum Beispiel einen „Allgäu-Tag“, einen „Green Day“ und einen glamourösen „Bergkristall-Feiertag“.

Um einiges erweitert zeigt sich der Kristall Spa und eines der Markenzeichen des Bergkristalls – der einmalige Infinity-Pool der in die Berge ragt. Er ist nun 20 auf zehn Meter groß und damit ein veritabler Sport-Pool geworden. Im Außenbereich ist eine großzügige Event-Lodge-Sauna entstanden. Die Panorama Sauna ist weiterhin im hoteleigenen Wildgehege eingebettet.