Mehr schlecht als recht – auf diesen gemeinsamen Nenner könnte man die aktuellen Prognosen der Stadthoteliers bringen, die tendenziell Nachfragerückgänge registrieren. Vielerorts ist dies aber lediglich dem Fehlen starker Messen geschuldet, denn über das Gesamtjahr betrachtet stehen die Zeichen auf Wachstum.

Berlin: Kleines Feuerwerk

Ausgangslage: Im Spetember sorgte die Internationale Funkausstellung (IFA) für gutes Geschäft. Auch wenn die Belegung geringfügig unter Vorjahresniveau lag, sorgten Rate und RevPAR für eine positive Stimmung.

Fairmas-Ausblick:

Im Oktober lockt der Feuerwerkswettbewerb Pyronale, der wegen Trockenheit verschoben wurde, sowie das Festival of Lights. Schleppend scheinen die Buchungen für den 54. European Association for the Study of Diabetes zu verlaufen, was eher ungewöhnlich ist. Nichtsdestotrotz werden Rate und RevPAR mit einem rund siebenprozentigen Plus erwartet. Auf diesem Niveau wird auch

der November prognostiziert.





Düsseldorf: Kein goldener Oktober

Ausgangslage: Messebedingt mussten die Düsseldorfer Hoteliers im September leichte Einbußen hinnehmen, vor allem das Fehlen der Messe Schweißen & Schneiden war offensichtlich.

Fairmas-Ausblick: Auch der Oktober wird wohl kaum ein goldener für die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen werden. Die Rehacare wurde in den Vormonat verlegt und die Kölner Anuga wird auch in Düsseldorf vermisst. Zwar bleibt die Auslastung laut jüngster Prognose auf Vorjahresniveau, Rate und RevPAR verlieren aber um rund 6 Prozent. Besser ist da der Ausblick auf November, wo vor allem die Messen Medica und Compamed die Raten stützen werden.





Köln mit Messe-Vakuum

Ausgangslage: Die zeitlichen Abstände zwischen der Dmexco und der Kind & Jugend haben sich scheinbar positiv auf die Hotelperformance ausgewirkt: Rate und RevPAR überraschten mit einem zweistelligen Plus.

Fairmas-Ausblick: Wenig überraschend präsentiert sich der Oktober 2018 im Vergleich zum Vorjahr mit deutlichem Rückgang von einem Fünftel bei Zimmerpreis und RevPAR. Auch wenn ein alter Spruch besagt: »Gegessen wird immer« – die Anuga findet eben nur alle zwei Jahre statt. Auch im November fehlt mit der Aquanale eine wichtige Messe aus dem Vorjahr, weshalb die Zahlen nochmals in den roten Bereich rauschen.





Frankfurt: Die Zuversicht bleibt

Ausgangslage: Dank der Automechanika und einer sehr ordentlichen Gruppennachfrage konnte das September-Ergebnis im IAA-freien Jahr halbwegs kompensiert werden.

Fairmas-Ausblick: Der Oktober ist bisher eher negativ, Zimmerrate und RevPAR werden deutlich hinter Vorjahresniveau erwartet, lediglich die Belegung weist ein Plus im Jahresvergleich auf. Die Vorbuchungslage zeigt mehr Gruppenbusiness, jedoch fehlt für die zweite Monatshälfte noch das MICE-Geschäft. Auch für den November gilt, dass noch wenig Bewegung bei den Vorbuchungen zu erkennen ist. Dennoch herrscht Zuversicht.





München: »Aufi geht‘s«

Ausgangslage: Mit der Drinktec pausierte die Weltleitmesse für Getränke und Liquid Food in diesem Jahr, sodass alle Kennzahlen im September in den roten Bereich rutschten – trotz Oktoberfest.

Fairmas-Ausblick: Ein gut gefüllter Veranstaltungskalender belebt das Geschäft im Oktober – dazu gehört mit der Expo Real auch die größte B2B-Immobilienmesse in Europa. Unter dem Strich soll der Monat zwar nicht mehr Auslastung, dafür aber Wachstumsraten von 25 Prozent bei Zimmerpreis und RevPAR bringen. Nicht ganz auf diesem Niveau, aber immer noch deutlich im Plus, wird das November-Geschäft prognostiziert, das von der Electronica Messe profitiert.





Hamburg: Jahresendspurt auf Vorjahresniveau

Ausgangslage: Für Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahr sorgten vor allem die Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft (SMM) sowie die Windenergie. Beides Messen, die 2017 turnusmäßig pausierten.

Fairmas-Ausblick: Sowohl die Messen und Events wie auch die aktuelle Vorbuchungslage sind vergleichbar mit dem Vorjahr. Somit gibt es seitens der Hamburger Hoteliers wenig Anlass, hohe Wachstumsraten zu prognostizieren. Für den November gilt das Gleiche, wenn auch mit leichten Abschlägen bei der Belegung.

Weitere Informationen: Fairmas GmbH