Sadie und Aiden heißen die beiden neuen Boutiquehotel-Marken, die Best Western in den USA auf den Markt bringt. Sadie soll dabei das Upscale-Segment weiter ausbauen, Aiden soll den oberen Midscale-Bereich abdecken. Ganz nach dem Konzept der Gruppe sollen die Brands in Privathotels Einzug finden.

Weltweit einzigartig sei das Modell, so Best Western, dass nach dem bewährten Konzept nun auch einzigartige Häuser im Boutiquesegment der Gruppe angesiedelt oder zu einem Boutiquehotel umgestaltet werden können. „Sowohl Sadie als auch Aiden bieten unabhängigen Hoteliers oder Hotelentwicklern die Möglichkeit, ihr Objekt auf einzigartige Weise zu repositionieren und die Vorteile unseres kosteneffizienten, schlüsselfertigen und maßgeschneiderten Design- und Renovierungsplans zu nutzen“, erklärt David Kong, President und CEO von Best Western Hotels & Resorts.

Beide Brands sollen eine Lücke füllen und kreatives sowie lokal inspiriertes Design beinhalten. Sowohl in Sadie als auch in Aiden Hotels soll es multifunktionale, öffentliche Bereiche geben mit entweder einem Café oder einer Bar. Jedes Haus der neuen Marken profitiert von der Vermarktung auf der Best Western-Website sowie vom Sales- und Revenuemanagement.