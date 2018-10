Mit dem Smartphone durchs Hotel laufend, am Pool sitzend oder in der Garderobe: In diesen drei Szenarien wirbt Hollywood-Schauspielerin Anna Kendrick (Pitch Perfect) für Hilton. Im Fokus der Kampagne sind die Vorteile von Direktbuchungen.

Hilton entschied sich dabei bewusst für Anna Kendrick, sie spreche zahlreiche Generationen an. Unter dem Titel „Expect Better. Expect Hilton.“ betont die Gruppe, das gastfreundlichste Unternehmen zu sein. Unter anderem verspricht Hilton den Gästen mehr Flexibilität bei der Buchung und gibt eine Bestpreisgarantie, genannt „Price Match Guarantee“. Findet ein Gast eine niedriger Rate, so verspricht Hilton, diese nochmals 25 Prozent günstiger anzubieten, wenn direkt gebucht wird. Zudem sind alle 14 Marken der Gruppe buchbar und das Wunschzimmer kann bereits bei der Buchung ausgewählt werden.

Die Zusammenarbeit mit Anna Kendrick markiert die erste Promi-Kooperation bei Hilton. Die Schauspielerin und Sängerin taucht unter anderem in TV-Werbung, kurzen Videosopts, Radiowerbung und auf weiteren digitalen Kanälen auf. „Ob dienstlich oder privat – Reisen kann stressig sein. Es ist also schön zu sehen, dass Hilton den Gästen die besten Preise und viele weitere Vorteile einfach zugänglich macht“, sagt die Oscar-Gewinnerin.