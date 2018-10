Die Achat Hotels Deutschland schreiten voran mit ihrer neuen Premium Budget-Marke: Das jüngste Loginn by Achat soll in Braunschweig entstehen. Baubeginn in der Saarbrücker Straße ist Anfang 2019. Die Eröffnung ist für Ende 2020 geplant.

Nach Hannover ist Braunschweig der zweite Standort für ein Loginn by Achat in Niedersachsen. Das neue Haus bekommt 88 Zimmer sowie 20 Apartments zur Langzeitvermietung. Erstmalig im Rahmen der Loginn-Konzeption wird bei diesem Projekt eine Kombination aus Hotel und Bordinghouse realisiert.

Neben einer Lobby, „Friends Bar & Lounge“, Frühstücksrestaurant sowie Play & Media Corner wird es kombinierbare Veranstaltungsräume geben. Ergänzt wird das Angebot durch eine Außenterrasse sowie 50 Parkplätze.