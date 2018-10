Das Traditionshotel Elephant in Weimar hat nach der ersten umfassenden Renovierung seit 1993 wieder eröffnet. Weil vor allem auch die Einheimischen ins Hotel gelockt werden sollen, dürfen sie in den kommenden Wochen zum Sonderpreis in dem Luxushotel übernachten.

Die Weimarer und Einwohner der näheren Umgebung haben ab 15. Oktober die Möglichkeit, in dem frisch sanierten Traditionshaus mit seinen 99 Zimmern und Suiten "Probe zu schlafen". „Uns ist es eine Herzensangelegenheit ganz nah an den Menschen hier vor Ort zu sein. Dieses Angebot gibt den Weimarern die Möglichkeit, ihr Hotel völlig neu zu entdecken. Schließlich sind viele schon seit Monaten ganz gespannt, was sich verändert hat“, sagt Hoteldirektor Andreas Johannes Kartschoke.

Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit können alle, deren Postleitzahlgebiet im Personalausweis oder Reisepass mit 99423, 99425, 99427 und 99428 ausgestellt ist, das Probeschlafen buchen. Zwei Personen verbringen für 79 Euro eine Nacht im komfortablen Doppelzimmer und genießen das Verwöhnfrühstück vom Buffet. Sie erhalten zudem zehn Prozent Rabatt auf die Gastronomie im Haus.

Der Betreiber des Hauses, arcona Hotel & Resorts, hat zudem einige weitere Projekte in der Pipeline. Mehr darüber und wie es im neuen Hotel Elephant aussieht, erfahren Sie auch in der Oktober-Ausgabe von Top hotel.