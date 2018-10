Die Hotellerie kann Monat für Monat höhrere Durchschnittsraten durchsetzen - wenngleich auf moderatem Niveau. Einer HRS-Erhebung zufolge kostete eine Übernachtung im dritten Quartal im Schnitt 92 Euro, ein Plus von 2,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Drei süddeutsche Städte berichten von einer deutlich besseren Perdormance.

In den meisten Großstädten haben sich die Übernachtungspreise im Vergleich zum Vorjahr moderat verändert. Eine deutliche Steigerung von 8,4 % auf 90 Euro erfuhr Nürnberg. Die Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg berichtete bereits in ihrem Halbjahresbericht von einem äußerst erfolgreichen Jahr. Neben Messebesuchern haben auch häufiger Touristen Nürnberg besucht.

Auch die Hotelpreise in Berlin (+7,2 % auf 104 Euro) und Stuttgart (+6,2 % auf 103 Euro) haben im Vergleich zum Vorjahr stärker angezogen. Die Hotelpreise in Düsseldorf erhielten einen leichten Dämpfer von -4,1 % auf 93 Euro. Am meisten zahlten nach HRS-Informationen Gäste für die Hotelübernachtung in München. Hier kostete die Nacht im dritten Quartal im Schnitt 121 Euro. Wesentlicher Treiber ist das Oktoberfest.

Von internationalen Top-Destinationen trennen die deutschen Metropolen nach wie vor Welten: Zürich liegt in Europa mit 185 Euro vorne, New York führt mit 250 Euro ds globale Ranking an.