Dr. German Grüniger, Verwaltungsrat Bürgenstock Hotels AG, Astrid Kaiser, Director of Human Resources Bürgenstock Hotels AG, Alfred Bossard, Regierungsrat NW, Hamad Abdulla Al‐Mulla, CEO Katara Hospitality Ltd., Bundesrat Johann Schneider‐Ammann, HE Sheikh Nawaf bin Jassim bin Jabor Al‐Thani, Chairman Katara Hospitality Ltd., Omer Abdul Aziz Al Marwani, Board Member Katara Hospitality, Bruno H. Schöpfer, Managing Director Bürgenstock Selection, Robert P. Herr, General Manager Bürgenstock Resort (v.l.n.r.) eröffnen das Bürgenstock Resort während der "Grand Opening"‐Feier. (PPR/Niels Franke)