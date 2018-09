Die Hotelgruppe Moon New Era von Holger Hutmacher übernimmt nach dem Romantik Hotel der Adelshof auch das Parkhotel Wehrle in Triberg (Baden Württemberg). Zudem investiert die Gruppe in den Ausbau einer angrenzenden Akademie für künstliche Intelligenz.

Wie Holger Hutmacher (Gesellschafter im Alleineigentum) mitteilt, übernimmt die Moon New Era Hotels das Traditionshotel bereits zum 1. Oktober in eine eigene Betriebsgesellschaft. "Über die Modalitäten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart", so Hutamcher. Parallel zur Betriebsübernahme beginnt zudem der Ausbau einer direkt angrenzenden Akademie für künstliche Intelligenz für den Mittelstand, die gemeinsam mit der Ai4BD GmbH in Furtwangen aufgebaut wird. Diese soll im April 2019 eröffnen.

„Gemeinsam mit den Mitarbeitern erfinden wir das Hotel neu“, sagt Bärbel Hutmacher, Geschäftsführerin der Moon New Era Hotels Hospitality Holding GmbH. „Das Parkhotel Wehrle ist ein etabliertes und erfolgreiches Traditionshotel, das wir zukunftsfähig ausrichten werden und als führendes Spa Boutique Hotel im Schwarzwald positionieren wollen. Dabei geht es uns nicht um ein Wettrüsten mit Sternen und Klassifizierungen, sondern vielmehr darum, dem Schwarzwald ein zeitgemäßes Hotelprodukt zu geben“, führt Bärbel Hutmacher weiter aus. „Selbstverständlich ist für uns, alle Mitarbeiter zu übernehmen und gemeinsam mit ihnen die Repositionierung zu entwickeln. Deshalb freuen wir uns auch darüber, dass der bisherige geschäftsführende Direktor, Andreas Steiert, auch zukünftig die Geschicke des Hauses leiten wird.“

Das Parkhotel Wehrle verfügt heute über 51 Zimmer sowie die Restaurants "Alte Schmiede", "Roter Salon" und "Ochsenstube". Der Wellnessbereich wurde mit einer Gesamtinvestition von über fünf Millionen Euro zu einem modernen und großzügigen Spa ausgebaut. Zudem beheimatet das Parkhotel Wehrle das laut Betreiber kleinste Standesamt Deutschlands. Bereits Mitte Oktober sollen ein neuer Markenauftritt rund um die Säulen NEO-Kitchen, Spa und Explore sowie zwei neue Restaurantkonzepte vorgestellt werden.

Besonders stolz ist Holger Hutmacher auf die Kooperation mit der Unternehmensgruppe von Dr. Günter Möckesch, zu der auch die AI4BD GmbH gehört. Die Investitionen in die zukünftig direkt an das Hotel angrenzende Akademie nehmen die Moon New Era Hotels auf Grundlage einer Vereinbarung vor, welche beinhaltet, dass zukünftig die Schulungsmaßnahmen der Akademie von Herrn Dr. Möckesch in den neuen Räumen des Hotels stattfinden. In diesem Zuge soll auch bereits Mitte 2019 der erste Kongress für künstliche Intelligenz im Mittelstand in Triberg stattfinden.