Thomas H. Althoff will mit dem lokal vernetzten Design-Konzept Urban Loft seiner Hotelgruppe ab 2020 ein neues Element hinzufügen. Premieren-Standort soll Köln sein; offiziell präsentiert wird der neue Brand in Kürze auf einem Branchenevent.

Unter dem Motto „neue Qualität und Designkompetenz an urbanen Standorten“ wird Althoff Hotels mit Urban Loft ein eigenes „Affordable Design“-Produkt platzieren. Grundkonzept ist ein offener Loft-Stil, der die Kommunikation in den Mittelpunkt rückt, persönlich wie digital: ein Besuch bei Freunden, fern der Anonymität einer fremden Stadt. Die Lobby wird ein Mikro-Kosmos der Stadt, ihrer Protagonisten, ihrer individuellen Vielfalt. Gezielt werden die lokalen Trends in das Hotel gezogen und inspirieren die Gäste in einem „Open Space“ – dieser kann einmal Galerie, ein anderes Mal Pop-Up-Shop sein.

Lounge, Kaffee-Bar und Co-Working-Space schaffen in der offenen Loft-Lobby zusätzlich Momente zum Zusammenkommen, Arbeiten und Leben. Entwickelt wurde das Branding gemeinsam mit der international renommierten Kölner Kreativagentur Meiré und Meiré. Offiziell präsentiert wird Urban Loft auf der EXPO REAL und dem zeitgleich abgehaltenen hotelforum.

Thomas H. Althoff: „Urban Loft ist ein urbaner Mikrokosmos. Ein Ort, der verbindet, vernetzt und inspiriert – Gäste und Locals, Kosmopoliten und Kreative. Ein Raum, der mehr ist als ein Hotel: bewohnbares Erlebnis, Co-Working-Space, ein temporäres Zuhause. Schneller und authentischer kann man sich nicht mit der Stadt verbinden.“

Der Standort des ersten Urban Lofts in Köln ist ein ehemaliges Brauereigrundstück, in bester zentraler Innenstadtlage am Eigelstein, fußläufig vom Hauptbahnhof. Bis 2020 wird hier ein Hotel mit 212 Zimmern gebaut. Das Design stammt aus der Feder der Berliner Innenarchitekten Markus Hilzinger und Isabella Hamann von FINE ROOMS. Bereits vor Baubeginn wurde dieses erste Urban Loft Hotel an die PATRIZIA Immobilien AG verkauft.