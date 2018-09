Die TUI-Lifestylemarke TUI Blue kommt ins österreichische Montafon. Das 149-Zimmer Hotel soll in der Wintersaison 2019/20 eröffnet werden. Noch in dieser Woche soll der Spatenstich für das Projekt in Schruns/Tschagguns. Die Hotelmarke TUI Blue steht insbesondere für Lifestyle, Fitness und authentische Erlebnisse der Region. In Österreich ist die TUI mit der Tochtergesellschaft TUI Austria mit rund 630 Mitarbeitern präsent. Neben dem neuen TUI Blue Montafon betreibt TUI in Österreich ein weiteres TUI Blue Hotel in Schladming sowie fünf Robinson Clubs in Vorarlberg, dem Salzburger Land, Oberösterreich und Kärnten.