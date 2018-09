Der Trend zu gesunder Ernährung ist längst in den Hotels angekommen – auch am Frühstücksbuffet. Das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten geht jetzt aber noch einen Schritt weiter: Gemeinsam mit Dr. Anne Fleck bringt das Luxushotel das »Doc Fleck«-Konzept, das auf den Erkenntnissen der Medizinerin und Autorin beruht, auf den Teller.

Öl, Avocado oder Ingwer sind nicht unbedingt beliebte Klassiker am Frühstücksbuffet. Was zum Start in den Tag eher ausgefallen klingt, ist jetzt fester Bestandteil des Frühstückskonzeptes im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg. Und die Zusammensetzung ist sogar wissenschaftlich belegt und wird von Dr. Anne Fleck begleitet. Die Medizinerin und Buchautorin steht schon lange mit dem Hotel in Verbindung, Anfang des Jahres hatten Christian Musse, Küchenchef des Frühstücks, Executive Sous Chef Daniel Thompson und »Doc Fleck« die Idee, die Methode in dem Luxushotel zu etablieren. »Unsere Gäste wünschen sich eine gesunde und reichhaltige Auswahl. Also haben wir uns entschlossen, neue Wege zu gehen und das Frühstückskonzept zu ergänzen – langfristig, nachhaltig und vor allem individuell auf unsere Gäste eingehend«, erklärt Musse.

»Richtig statt reichhaltig« lautet das Motto. Dr. Anne Fleck will ihren Patienten und Lesern »Hilfe zur Selbsthilfe« geben und maßgeschneiderte Medizin durch Ernährung bieten (siehe unten). »Vorbeugen und Heilen verlangt Ganzheitlichkeit und Konzentration auf das ›Gesunden‹, nicht das Erkranken«, erklärt die Expertin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Sie hat auch schon mehrere Bücher über Ernährung beziehungsweise Kochbücher verfasst. Dabei geht es um die gesunde Küche für jedermann – ganz einfach und zuhause. Im Zentrum soll stets der Mensch als Individuum stehen. »Die Herausforderung bei einem Hotelfrühstück war es, diese im Kleinen bewährte Methode für eine größere Zahl von Menschen umzusetzen.«

So wurde das Buffet im Fairmont um einen gesunden Parcours ergänzt, des Weiteren gibt es auch das »Doc Fleck«-Frühstück à la carte. Wie wichtig es ist, den Tag mit vital- und mineralstoffreichen Elementen zu starten, unterstreicht die Entwicklerin anhand eigens für das Vier Jahreszeiten kreierter Rezepturen, die die Zelle als kleinste Einheit des Körpers durch eine innovative Kombination aus Eiweiß und wertvollen, essentiellen Fettsäuren stärken. Im Fokus stehen dabei »ehrliche, einfache und unverfälschte Lebensmittel«. Exotische Superfoods aus fernen Ländern seien für Dr. Anne Fleck eher »wilder Trend«. »›Heimische Helden‹ aus der Region stehen den trendigen, weitgereisten Nahrungsmitteln in nichts nach: zum Beispiel Beeren in jeder Variation, hochwertiges omegageschützt gepresstes Leinöl, der Apfel, die Walnuss oder Haselnuss, fetter Fisch wie Hering und fermentierte Milchprodukte wie Joghurt, Quark oder Zwiebel, Knoblauch und frische Kräuter. Es geht ganz einfach.«

So sind Granola-Müsli mit Beeren, frisch zubereitete Smoothies, Ingwer-Shots, »Power­balls«, Eiweißbrot – ohne Mehl und Hefe gebacken, Chia-Pudding oder Humus- und Avocadoaufstrich mit Granatapfelkernen Teil des neuen Frühstücks im Vier Jahreszeiten Hamburg. Klare Favoriten seien laut Küchenchef Musse schon jetzt unter anderem das »Avocado Heaven«-Brot mit pochiertem Ei und Tomaten sowie die »Doc Fleck Bowl« mit Quark, Nüssen, Früchten und Leinöl. Geschmack und Qualität stehen dabei nach wie vor an erster Stelle. So testen Christian Musse und Daniel Thompson jedes einzelne der neuen Gerichte gemeinsam mit ihrem Team. In den frühen Morgenstunden vor Tagesanbruch beraten sie dann über die richtige Menge an frisch gepresstem Zitronen- und Orangensaft, der in die Joghurt-Bowls gehört. Und nicht nur im Frühstücksrestaurant »Café Condi« hält das »Doc Fleck«-Konzept Einzug: Bald sollen ausgewählte neue Gerichte auch in der »Wohnhalle«, der »Condi Lounge« sowie im Roomservice verfügbar sein. »Selbstverständlich bleibt auch die Genießer-Linie des Hotels bestehen«, verspricht Thompson. Die – wie das Fairmont selbst betont – besten Croissants der Stadt wird es immer geben, ebenso wie das beliebte Club-Sandwich.

Das »Doc Fleck«-Konzept:

»Unsere Ernährung ist Teil der modernen Medizin«, findet Dr. Anne Fleck. Ernährung sollte vorbeugend und als effektive Zusatzstrategie zur klassischen Medizin sinnvoll eingesetzt werden, um Heilungsprozesse entscheidend zu beeinflussen. »Gesunde Ernährung besteht nicht nur aus den Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen, sondern auch aus der Art und Weise, wie wir uns ernähren.« Etwa sollte zwischen Abendessen und Frühstück eine Pause von mindestens zwölf Stunden liegen, um den Darm und damit das Immunsystem und die Regenerationsprozesse im Körper zu stärken. Ansätze aus ihren ernährungsmedizinischen Erkenntnissen erläutert Dr. Anne Fleck auch in ihren Büchern (unter anderem »Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode«, Becker Joest Volk Verlag) beziehungsweise implementiert das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg die Methode exklusiv in seinem Frühstückskonzept.