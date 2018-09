Im Harburger Binnenhafen entsteht ein HIP Hotel. Das Haus mit der besonderern Fassade wird insgesamt 18 Geschosse und 600 Zimmer bieten.

Das Hamburger Bauunternehmen HC Hagemann entwickelt und baut das Hochhaus, das eine Sinusfassade erhält, auf die sich individuelle Graffitimuster projizieren lassen. In direkter Nachbarschaft zum ebenfalls von HC Hagemann entwickelten Innovationszentrum Hamburg Innovation Port (HIP) gelegen, soll das Hotel zur "ersten Adresse für Kongresse und Veranstaltungen des HIP sowie für Hamburg-Touristen aus dem In- und Ausland werden". Die Zimmer sollen je rund 20 Quadratmetern groß und modern ausgestattet sein. Für das Interiordesign hat man sich an den Industrial-Stil angelehnt. Eine 1.000 Quadratmeter große Funktionsfläche im Erdgeschoss dient zudem als multifunktionaler Platz für Frühstück, Events und Gastronomie.