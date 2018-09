Im neuen Global Destination Index, den Mastercard in diesem Jahr zum zehnten Mal präsentiert, behalten Bangkok, London und Paris die globalen Spitzenplätze als Destinationen mit den meisten Übernachtungen weltweit. In Europa ist die deutsche Hauptstadt auf Kurs und gleich zweimal unter den Top Ten.

Insgesamt blieben die Plätze der Top Ten-Städte sehr stabil und geschlossen auf Wachstumskurs, nur Seoul musste Rückgänge verzeichnen und fiel um drei Plätze nach hinten. Die Prognose für 2018 zeigt für alle Top-Städte durchgängiges Wachstum an, wobei Istanbul die größte Steigerung bei den Besucherzahlen erwartet.

Auch im europäischen Ranking stehen die Zeichen auf Wachstum. Alle Top Ten-Destinationen konnten die Zahl an internationalen Besuchern steigern und prognostizieren für dieses Jahr weitere Steigerungsraten. Mit Hamburg (6. Platz, 8,5 Prozent Wachstum) und Berlin (10. Platz, 7,4 Prozent Wachstum) konnten sich zwei deutsche Städte in den Top Ten der am schnellsten wachsenden Städte-Destinationen platzieren. Berlin erreichte noch eine weitere Top Ten-Platzierung: Im europäischen Ranking zu den Städte-Destinationen mit den höchsten Besucher-Ausgaben im Jahr 2017 erreichte Berlin mit 2,77 Milliarden Euro den zehnten Rang. Die Metropolen London (18,86 Milliarden Euro) und Paris (11,12 Milliarden Euro) liegen auch hier klar vorne.

„Internationale Reisen sind von entscheidender Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung vieler Städte und bereichern das Leben sowohl der Anwohner als auch der Touristen. Der Innovationsdruck auf Städte, sowohl unvergessliche als auch authentische Erlebnisse zu bieten, steigt“, sagt Miguel Gamiño Jr., Executive Vice President Global Cities für Mastercard.

Die globalen Top-Städte-Destinationen Mit etwa 20 Millionen internationalen Übernachtungsgästen ist Bangkok auch in diesem Jahr auf dem Spitzenplatz und wird angesichts eines prognostizierten starken Wachstums von 9,6 Prozent für 2018 wohl kaum übertroffen werden. Besucher verbringen in Bangkok durchschnittlich 4,7 Nächte und geben 147 Euro pro Tag aus. Als erste deutsche Städte-Destination landet Berlin mit 5,1 Millionen internationalen Übernachtungsgästen weltweit auf Platz 38.

Wenn es um die Summe geht, die Besucher vor Ort ausgeben, gibt es zwischen den Metropolen gravierende Unterschiede. Mit durchschnittlichen Ausgaben von sage und schreibe 458 Euro pro Tag (25,32 Milliarden Euro im Jahr) bleibt Dubai auf dem Spitzenplatz unter den Destinationen. Neu in den Top Ten-Städten sind hier Mekka, das mit Ausgaben von 15,73 Milliarden Euro auf dem zweiten Platz einsteigt, Palma de Mallorca (10,20 Milliarden) sowie Phuket (8,92 Milliarden). Die niedrigsten Tagesausgaben unter den am häufigsten besuchten Städten haben Besucher in Istanbul mit durchschnittlich nur 92 Euro pro Tag.

In Europa haben sich nach den unangefochtenen Spitzenreitern London (19,83 Millionen Übernachtungsgäste im Jahr 2017) und Paris (17,44 Millionen Übernachtungsgäste) zwei türkische Destinationen auf die Plätze drei und vier geschoben. Sowohl Istanbul als auch Antalya glänzen zudem mit rasanten Wachstumsprognosen. Alle anderen europäischen Top Ten-Destinationen zeigen moderatere Wachstumsprognosen.