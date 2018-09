Der Projektentwickler pantera AG errichtet am Ufer der Warnow in Rostock ein Serviced Apartment-Projekt mit insgesamt 124 Zimmern. Der Baustart für die fünf freistehenden Boardinghäuser ist für Herbst 2019 vorgesehen. Bis Mitte 2021 sollen die Immobilien fertiggestellt werden.

„In Rostock möchten immer häufiger Gäste vor allem bei etwas längeren Aufenthalten nicht im Hotel sondern in einem Serviced Apartment leben“, erläutert pantera AG-Vorstand Michael Ries. „Dazu gehören sowohl Business-Reisende als auch Touristen, die von hier aus die Stadt und die angrenzende Küstenregion erkunden.“ Diese Gruppen wünschen sich mehr Wohnlichkeit als in normalen Hotelzimmern. „Zudem sind solch vollmöblierten Serviced Apartments deutlich kostengünstiger“, erläutert Ries.

Trotz aller Individualität können die Bewohner hier bei Bedarf alle Leistungen in Anspruch nehmen, die in einem klassischen Hotel geboten werden. Solche Unterbringungsmöglichkeiten gibt es in Rostock bisher kaum, so dass die neuen Beherbergungsangebote auf eine hohe Nachfrage treffen werden, wie pantera ermittelt hat.

In Rostock starten einige Ostsee-Kreuzfahrten und für Business-Reisende ist der Standort neben dem Schiffbau und Reedereien auch durch die immer stärker vertretene High-Tech-Branche, mit entsprechenden Jobs im Energieanlagenbau sowie der Luft- und Raumfahrttechnik, interessant. „Als starker Hochschul- und Forschungsstandort kommt auch aus diesem Bereich erhebliche Nachfrage“, so Ries. Und Rostock werde aufgrund der landschaftlich reizvollen Lage ein immer begehrterer Standort für Kongresse und Seminare.

Der Baubeginn für die fünf Gebäude mit insgesamt 124 Serviced Apartments ist für den Herbst des kommenden Jahres geplant. Mehr zum Thema Serviced Apartments lesen Sie übrigens in der nächsten Ausgabe von Top hotel, die in der ersten Oktoberwoche erscheint.