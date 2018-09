Die französische Louvre Hotels Group (LHG) führt ihre Full-Service-Brand Kyriad in Indien ein. Die derzeit fünftgrößte Hotelkette der Welt möchte ihre Führungsposition in dem schnell wachsenden Markt ausbauen und in Südasien zum Großanbieter für Freizeit- und Geschäftstouristen werden.

Nach der Übernahme der Sarovar Hotels- und Resort-Kette im Januar 2017 erweiterte der Konzern sein Portfolio auf aktuell 126 Hotels der Marken Golden Tulip, Tulip Inn und Royal Tulip. Dank eines kürzlich getroffenen Agreements mit Orange Tiger Hospitality Private Limited, welche für das Management aller Citrus Hotels auf dem Subkontinent verantwortlich ist, setzt die Louvre Hotels Group ihre Expansion weiter fort und führt gleichzeitig die Marke Kyriad ein.

Die Vereinbarung mit dem indischen Betreiber sieht vor, dass Orange Tiger ab Mitte Oktober 2018 zunächst acht Kyriad-Hotels betreibt. Zum Ende des laufenden Geschäftsjahres sollen es bereits 15 Häuser sein, und in den Folgejahren sollen jeweils mindestens zehn weitere Kyriads hinzukommen. Die Partnerschaft umfasst dabei nicht nur Indien – auch in Nepal, Sri Lanka, Bangladesch, Bhutan, auf den Malediven, in Pakistan und auf Mauritius sollen Entwicklungspotenziale ausgeschöpft werden. Durch die Partnerschaft erhält die LHG, neben ihrer bereits starken Präsenz in China, ein weiteres wichtiges Standbein in Südasien, um auch weiter zu expandieren.

"Indien präsentiert sich aufgrund seiner florierenden Wirtschaft, des großen touristischen Potenzials, der steigenden Anzahl von Hotelbesuchern und einer Bevölkerung von 1,2 Milliarden Menschen als idealer strategischer Markt für die Gruppe. Unser Ziel ist es, bis zum Jahr 2023 eine der Top-Hospitality-Gruppen zu werden. Dies erfordert eine strategische Herangehensweise an Länder mit hohem Wachstumspotenzial wie Indien. Hier führen wir neue Marken ein, die unser bestehendes Portfolio ergänzen und die Gästebedürfnisse – egal ob privat oder geschäftlich, national oder international – perfekt bedienen", erklärt Saurabh Chawla, Global Chief Development Officer der Louvre Hotels Group. „Die Nachfrage nach Mittelklasse-Full-Service-Hotels steigt in Indien kontinuierlich, und in den letzten Jahren hat sich zudem eine Vorliebe für internationale Hotelketten herausgebildet. Mit unserer Erfahrung im Management des Hotelbetriebs und der Umsätze sind wir uns sicher, Kyriad zu einer neuen Spitzen-Marke in Südasien entwickeln zu können. Die Marke holt sowohl Business- als auch Freizeitreisende ab, die eine hochwertige Unterkunft zum erschwinglichen Preis suchen", sagt Abhijeet Shrivastava, CEO der Orange Tiger Hospitality.