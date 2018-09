Unberührte Dünenlandschaft, Meeresrauschen und die längste Strandpromenade Europas: Mit dem Dorint Resort Baltic Hills Usedom begrüßt die Dorint GmbH einen ganz besonderen Neuzugang. Zum 1. Oktober übernimmt die Kölner Hotelgruppe das Vier-Sterne-Superior-Haus auf der Ostseeinsel.

Mit dem ehemaligen Best Western Plus Baltic Hills Usedom integriert Dorint das 43. Mitglied in seine Gruppe. Angeboten werden unter anderem ein Verwöhnprogramm im großzügigen Spa- und Wellnessbereich, ein 19-Loch-Golfplatz, ein beheizter Außenpool und eine Saunalandschaft. Insgesamt bietet das Haus 84 modern ausgestatteten Zimmer, Suiten und Studios. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Gästen mit dieser Immobilie ein wunderschönes neues Feriendomizil bieten und gleichzeitig unsere Präsenz an der Ostsee mit einem weiteren attraktiven Standort ausbauen können“, sagt Karl-Heinz Pawlizki, CEO der Dorint GmbH.

Alle Mitarbeiter des ehemaligen Best Western Plus zu übernehmen, sei für die Hotelgruppe selbstverständlich. Den Posten der Direktorin wird auch künftig Ilka Eissner besetzen, die sich auf die neue Herausforderung freut: „Mein gesamtes Team und ich blicken der Arbeit innerhalb der Dorintfamilie mit Freude entgegen und hegen nach wie vor den Anspruch, unseren Gästen mit herzlicher Gastlichkeit und perfektem Service einen rundum entspannten Aufenthalt zu ermöglichen.“