In Zeiten digitaler Vernetzung sichern smarte IT-Lösungen Hoteliers einen Wettbewerbsvorteil. Der IPTV-Anbieter Ocilion aus Österreich präsentiert bei dem Hotel-Event „Digitale Trends und IT-News“ am 2. Oktober in Salzburg gemeinsam mit Samsung, Kapsch und Freystil die neuesten digitalen Lösungen und Technologien für die Hotelbranche.

Die Bandbreite der Vorträge und Live-Demos reicht von Smart-Building-Systemen über IPTV-Lösungen für Hotels bis hin zu Multimedia- und Security-Solutions und 3D-Visualisierungen.

Wann: 02. Oktober 2018 | 08:30 - 12:00 Uhr oder 13:00 - 17:30 Uhr

Wo: Hotel & Design Werkstatt, Gusswerk Objekt 6c, Söllheimerstraße 16, 5020 Salzburg

Hier geht es zu Anmeldung.