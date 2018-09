Die Verantwortlichen der beiden neuen Hilton-Häuser in München (von links): Matthias Luecker (Chairman & CEO FREO Group (UK) LLP), Djam Mohebbi-Ahari (Geschäftsführer Talanx Immobilien Management GmbH), Sebastian Greinacher (Geschäftsführer FREO Financial & Real Estate Operations GmbH), Hubert van de Loo und Timo Kläner (Geschäftsführer Foremost Hospitality Management GmbH). ©Katrin Stetter – Fotostudio Laurin18

Direkt an der Donnersbergerbrücke in München sind kürzlich zwei Hotels der Marken Hampton by Hilton und Hilton Garden Inn mit insgesamt 356 Zimmern eröffnet worden. Die FREO Financial & Real Estate Operations GmbH, ein europaweit agierender Investmentmanager und Projektentwickler, und die Foremost Hospitality Group haben beide Häuser gemeinsam an den Start gebracht.

Auf einem rund 10.500 Quadratmeter großen Grundstück wurden in verkehrsgünstiger Lage ein Hampton by Hilton und ein Hilton Garden Inn mit insgesamt 356 Zimmern realisiert. Mieter und Betreiber der Hotels ist die Foremost Hospitality Management GmbH als Franchisenehmer von Hilton Worldwide.

Die FREO Group hatte das Grundstück im August 2016 von der Deutschen Bahn AG erworben und im gleichen Monat mit den Bauarbeiten begonnen. Das Soft-Opening der beiden Hotels konnte planungsmäßig erfolgen. Timo Kläner, Geschäftsführer von Foremost Hospitality: „München als bedeutender Wirtschaftsstandort und touristische Destination ist ein wichtiger Hotelmarkt für uns. Die zentrale innerstädtische Lage der Hotels bietet unseren Gästen viele Vorteile.“