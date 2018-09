Um die Wurst geht es in den sieben Zimmern des neuen Hotels (Foto: obs/die bergerdesigner)

Eine »Bratwursterlebniswelt« hat die Metzgerei Claus Böbel aus Rittersbach bei Nürnberg jüngst ins Leben gerufen, um bei der Vermarktung der Fleischprodukte auch Unterhaltung und Fachwissen miteinfließen zu lassen. In diesem Zuge wurde ein benachbarter Landgasthof aufwendig restauriert und zum weltweit ersten Bratwusthotel umgebaut.

In dem Sieben-Zimmer-Hotel geht es – nomen est omen – um die Wurst: So sind die Zimmer mit Bezug zum Thema Bratwurst eingerichtet und gestaltet worden. Dies bedeutet: Schlafen unterm Bratwursthimmel – Decke und Wände wurde entsprechend dekoriert –und auch die Nackenrolle gibt es im Bratwurstdesign. "Wir wollen die fränkische Bratwurst erlebbar machen und mit der ganzen Welt verknüpfen", so Claus Böbel, der das ländliche Familienunternehmen seit 10 Jahren führt. Zielgruppe der neuen Erlebniswelt sind sowohl interessierte Privatpersonen aus aller Welt als auch Firmen, welche den Besuch als Eventangebot für Mitarbeiter oder internationale bzw. ortsfremde Kunden nutzen können.

Im neu eröffneten "Bratwurstaurant" unter dem fränkischen Motto "Broudwuarschd - sunnsd nix!" können Gäste aus einer Vielzahl von Bratwurstgerichten auswählen. Im selben Gebäude befinden sich auch zwei Tagungsräume.

Hintergrund: Durch digitale Vermarktungsstrategien, Markenbildung und den Ausbau zur Erlebnisgastronomie ist es der Metzgerei Böbel in den letzten Jahren gelungen, das Schicksal vieler vergleichbarer Landmetzgereien abzuwenden und den abgelegenen Standort Rittersbach zu kompensieren. Zusätzlich zum regionalen, stationären Handel baute der Betrieb ein umfangreiches Online-Geschäft auf und damit den Zugang zum überregionalen und internationalen Markt.