Mehr als 16 Monate vor Messebeginn haben sich bereits mehr als 200 Hersteller für die Intergastra angemeldet. Das Angebot soll auch für die Ausstellung von 15. bis zum 19. Februar 2020 in Stuttgart wieder erweitert werden.

Mit der konsequenten Ausrichtung auf innovative Themen greift die Intergastra seit Jahren Trends auf, informiert über die Herausforderungen der Branche und zeigt neue Entwicklungen. Bereits die Intergastra 2018 war ein Erfolg. Viele Aussteller lobten die gute Resonanz an den Messeständen. Insgesamt 98.677 Besucher aus über 70 Ländern informierten sich in Stuttgart bei über 1.400 Ausstellern. Mit einem Durchschnitt von 1,8 erhielt die Intergastra von den Fachbesuchern eine gleichbleibend gute Bewertung. 82 Prozent der Besucher planen die nächste Intergastra bereits im Terminkalender ein, neun von zehn Besuchern sind an Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen beteiligt. Für 2020 rechnet die Messe Stuttgart mit steigenden Zahlen: Mehr als 100.000 Fachbesucher aus Hotellerie und Gastronomie werden erwartet.

Neben den vielfältigen Events und Vorträgen findet 2020 erstmals die IKA/Olympiade der Köche, einer der ältesten, internationalen Kochkunstwettbewerbe der Welt, parallel auf der Intergastra in Stuttgart statt. „Im Wettbewerb treten rund 2.000 Köchinnen, Köche und Patissiers aus rund 60 Nationen gegeneinander an, präsentieren ihre Kochkreationen und setzen damit Ernährungstrends der kommenden Jahre.