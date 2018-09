Die Deutsche Hotelakademie hat in Frankfurt die „Hospitality HR Awards 2018“ an herausragende Arbeitgeber aus der Hotellerie und Gastronomie verliehen. Zu den Hauptpreisträgern der fünften Award-Ausgabe zählen: Mövenpick Hotels Deutschland, Motel One, das Platzl Hotel, Ritter von Kempski Privathotels und Scandic Hotels Deutschland. Zudem gab es ein „Hospitality Team des Jahres 2018“ sowie einen Ehrenpreis.

„Nachhaltige Arbeitgebermarkenstrategien, ein Wertefokus und eine hohe Budgetbereitschaft – das zeichnete in diesem Jahr die Preisträger besonders aus“, erklärt Merle Losem, Geschäftsführerin der Deutschen Hotelakademie (DHA) und Initiatorin des Hospitality HR Award. Das Grandhotel Hessischer Hof, selbst in den Vorjahren mehrfacher Preisträger, bot den festlichen Rahmen für die Veranstaltung.

Wie zeitgemäße und mitarbeiterorientierte HR-Konzepte aussehen, zeigt der Hospitality HR Award, im Jahr 2018 bereits zum fünften Mal. Über 70 Bewerbungen gingen ein. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren wurden die Sieger von einer Jury, bestehend aus neun Branchenexperten aus Wissenschaft, Beratung und Praxis, bestimmt. Seit der Premiere des Awards 2013 unterstützt die in der Hotellerie führende Stellenbörse HOTELCAREER der YOURCAREERGROUP den Award, in diesem Jahr auch erstmals mit einem Sonderpreis für das Unternehmen mit den besten Arbeitgeberbewertungen.

Perspektiven aufzeigen und in den Nachwuchs investieren – der Preisträger Mövenpick Hotels Deutschland zeigt mit seinem Mix aus Benefits und Motivationen, dass dies keine Floskeln sind und überzeugte in der Kategorie Ausbildung. Wie man bereits bei der Mitarbeitergewinnung erfolgreich agiert, zeigt keiner bisher so digital umfassend und perfekt im Live-Betrieb wie Motel One, lobte die Jury und vergab Gold in der Kategorie Recruiting. Eine erfolgreiche Privathotelmarke in eine moderne Arbeitgebermarke zu transferieren – für diesen Weg hat das Platzl Hotel in München den ersten Platz in der Kategorie Mitarbeiterbindung und -entwicklung für sich entscheiden können.

Ob Brand Card, Talentpool oder Blog über künftige Projekte – über Jahre haben die Ritter von Kempski Privathotels eine umfassende Brandstrategie entwickelt und damit als Gewinner der Kategorie HR-Gesamtstrategie Individualhotels neue Impulse gesetzt.

Ausnahmecharakter hat auch das Human Resources Management der Scandic Hotels Deutschland, die die Jury in der gleichen Kategorie für Hotelketten und -kooperationen überzeugt hat. Das „Hospitality Team des Jahres 2018“ stellt ein Unternehmen, das bereits 2014 zweimal Sieger in den Jury-Kategorien war: die H-Hotels.

Erstmals lobte der Sponsor YOURCAREERGROUP einen Sonderpreis für den Arbeitgeber mit den besten Bewertungen und vergab am Abend eine Trophäe an das Mövenpick Hotel Frankfurt City. Der Ehrenpreis des Sponsors HGK ging an Jordan's Untermühle. Das Hotel zeige, wie man auch auf dem Land mit Mut zur Strategie und zum Budget Mitarbeiter gewinnen und dauerhaft begeistern kann, lobte Reinhard Tegethoff, Gebietsleiter der HGK, in seiner Laudatio.

Die Preisträger 2018 im Überblick

• Ausbildung: 1. Mövenpick Hotels Deutschland, 2. Grandhotel Hessischer Hof, 3. Palatin Kongresshotel

• Recruiting: 1. Motel One, 2. H-Hotels, 3. Bayerwaldhof

• Mitarbeiterbindung und -entwicklung: 1. Platzl Hotel, 2. Vienna House, 3. H-Hotels

• HR-Gesamtstrategie Individualhotels: 1. Ritter von Kempski Privathotels, 2. Hotel Jungbrunn, 3. Saalbacher Hof

• HR-Gesamtstrategie Hotelketten und -kooperationen: 1. Scandic Hotels Deutschland, 2. YourGstaad und Frankfurt Hotel Alliance

• Hospitality Team des Jahres: 1. H-Hotels, 2. Simmeth Training, 3. Parkhotel Weiskirchen

• YOURCAREERGROUP-Sonderpreis (für das Unternehmen mit den besten Arbeitgeberbewertungen): 1. Mövenpick Hotel Frankfurt City, 2. Rocco Forte The Charles Hotel, 3. Platzl Hotel München

• HGK-Ehrenpreis: Jordan's Untermühle