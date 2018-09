Die HSMA (Hospitality Sales und Marketing Association Deutschland e.V.) hat heuer einen eigenen Expertenkreis unter dem Namen "Hotel People Relations" gegrünet. Isabel Zadra, Fachvorstand der HSMA Deutschland, beantwortet im Top hotel-Interview fünf Fragen zu dem Gremium.

Top hotel: Wofür steht der HSMA Expertenkreis Hotel People Relations?

Isabel Zadra: Der Expertenkreis Hotel People Relations der HSMA kam während der ITB in Berlin zum ersten Mal zusammen und wird von mir und Michael Amthor koordiniert. Im Mai haben sich zwölf Branchenkollegen nochmal getroffen. Die selbst gesetzten Erwartungen sind hoch. Es geht um den Austausch von Erfahrungen, Ideen und Best Practices. Es geht aber auch darum, Impulse für die Branche zu setzen.

Top hotel: Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte?

Isabel Zadra: Zwei Schwerpunkte ergaben sich aus den ersten Diskussionen: Employer Branding und Führungskultur.

Top hotel: Worauf kommt es beim Employer Branding an?

Isabel Zadra: Es geht nicht einfach darum, eine hippe Stellenausschreibung zu formulieren oder dem Auszubildenden ein Auto zur Verfügung zu stellen. Es geht vielmehr darum, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder Mitarbeiter wohlfühlen kann. Im Expertenkreis wurden hierzu Aspekte diskutiert wie Weiterbildung, Vorbilder, Zeit für Mitarbeiter, Wertschätzung, Fordern und Fördern sowie Teamgeist.

Top hotel: In welcher Beziehung dazu steht heutzutage das Thema Führung?

Isabel Zadra: Das Thema Führung bedeutet heute vor allem eines: Mut. Mut, klare Verhältnisse zu schaffen, in denen sich Mitarbeiter zurechtfinden, die klare Führung brauchen, aber auch diejenigen, die eigenständig arbeiten können. Das zu erkennen und die Mitarbeiter gemäß ihrer Kompetenzen richtig einzusetzen, liegt in der Verantwortung der Führungskraft.

Top hotel: Genügt Fachwissen allein nicht mehr für moderne Führung?

Isabel Zadra: Leider wird heutzutage noch viel Führung ausschließlich über Fachwissen praktiziert, denn die Führungskraft in der Hotellerie wird meistens noch immer nur fachlich ausgebildet, jedoch nicht menschlich. Es fehlen moderne Werkzeuge der Personalführung. So diskutierten die Experten auch viel über Hierarchien, Qualifikation in Führung, Unternehmenskultur, Zielformulierung, Vision und Mission, Menschlichkeit, Mediatoren, Mentoren, KPIs (ist Führung messbar?), Persönlichkeitsentwicklung und PR-Arbeit.