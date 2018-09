Das Luxury Collection Hotel Goldener Hirsch wird ab September modernisiert. Im Vordergrund steht laut den Verantwortlichen der Erhalt des traditionsreichen Ambientes und die Erneuerung der Infrastruktur.

Beim Umbau wird unter anderem die Haustechnik erneuert. Während der Arbeiten bleibt das Hotel geschlossen – für insgesamt neun Monate. Rechtzeitig zur Festspielsaison soll das Haus im Juni 2019 wieder eröffnen. Investiert wird ein zweistelliger Millionenbetrag. „Die besondere Herausforderung der Renovierung besteht darin, wohldosierte Frische in unser Hotel zu bringen, ohne dabei die grundlegende Atmosphäre zu verändern. Die familiäre Stimmung und das von Stammgästen so geschätzte Ambiente im luxuriösen Salzburger Landhausstil bleibt somit auch nach dem Umbau erhalten“, so der Generaldirektor des Hotels, Wolfgang Putz.

Im Gästebereich erfolgt eine komplette Modernisierung der Zimmer, sowie eine Auffrischung des vorhandenen Mobiliars. Die Möbel werden professionell restauriert. Die Küche wird vom Erdgeschoss in das Souterrain des Gebäudes verlagert. Hierdurch kann der Empfangs- und Rezeptionsbereich großzügiger gestaltet werden. Für das Projekt verantwortlich zeichnet Architekt Wolfgang Pessl. Die Projektsteuerung übernimmt Karsten Sippel von smart architects, Dresden.

Das zum Unesco-Weltkulturerbe zählende Salzburger Traditionshotel Goldener Hirsch gehört seit 2016 dem Schweizer Unternehmer Dr. Hans-Peter Wild.