Seit dem 10. September hat das me and all hotel mainz als zweites Haus der neuen urbanen Boutique-Marke seine Türen geöffnet. Das feiert die Lindner Hotels AG im Oktober im Vorgeschmack auf das Eventkonzept drei Tage lang mit lokalen Künstlern, Musikern, und Gästen.

Vom 11. bis 13. Oktober gibt das Local Heroes Festival im me and all hotel mainz einen Vorgeschmack auf das besondere Eventkonzept des neuen Hotels an der Binger Straße: An allen drei Tagen kommen ab 12 Uhr Mainzer Winzer, Brauer und Brenner, DJs sowie Singer-Song-Writer aus der Region.

Mit den Local Heroes von „WAMASA“ können die Gäste zum Beispiel einzigartige Jutebeutel per Siebdruck gestalten oder mit Sue von „Klotz & Quer“ beim Upcycling-Workshop Resten von der Hotelbaustelle kreativ neues Leben schenken. Im hinteren Teil der Lounge mit Kaminecke wird Jerome Kantner alias „Barber J“ im Pop-Up-Barbershop für präzise Frisuren und begnadete Cuts sorgen.

An Speisen bietet „Stullen Andi“ belegte Brötchen mit typischen Mainzer Zutaten. Besondere Eis-Sorten wie KiBa, Sanddorn und Matcha bringt das „N’Eis“-Fahrrad. Denn neben dem Begrüßungswein vom Mainzer Winzer e.V. sorgen rund um die Uhr viele weitere lokale Partner für Erfrischungen verschiedenster Art. So gibt es Eulchen Bier und Craftbier, hausgemachter Iced Tea und einzigartige Spirituosen.

Während des Festivals ab dem 11. Oktober können die Besucher bei Hausführungen oder auf eigene Faust bei einer Art Schnitzeljagd das me and all hotel erkunden und einen Blick hinter sonst verschlossene Zimmertüren werfen, in den Boxspringbetten Probe liegen und den Ausblick über die Stadt vom Wellnessbereich mit Außenterrasse genießen.

Die drei Festivaltage enden jeweils mit Beats und Party. Dafür sorgen bei Wohnzimmerkonzerten und DJ-Sets unterschiedliche Local Heroes. Ab dem 18. Oktober startet dann das regelmäßige Eventprogramm des Hotels mit dem wöchentlichen me and all feierabend mit DJ Collecta in der Lounge. Monatlich sind zudem Wohnzimmerkonzerte, Comedy und Sport-Pop-Up-Veranstaltungen geplant.