Makeover für das Dorint Hotel An den Westfalenhallen Dortmund: Bei laufendem Betrieb wurden die Räume erneuert.

Das direkt am Rheinlanddamm gelegene Gebäude wurde 1995 erbaut und firmiert seit Juni 2017 als Dorint Hotel An den Westfalenhallen Dortmund. Bereits kurz nach der Übernahme wurden die umfangreichen Renovierungsarbeiten geplant. Die öffentlichen Räume wurden mit neuen Möbeln und aktueller Technik ausgestattet. Viele der 221 Zimmer wurden zudem kernsaniert; auch Lobby und Rezeption wurden umgestaltet, Restaurant und Bar wurden mit neuen Stühlen und Sesseln bestückt. Darüber hinaus wurden 432 komplett neue Betten aufgebaut und 1.300 neue Schreibtisch-, Nachttisch- und Stehlampen sowie Spiegelleuchten installiert. „In den vergangenen Monaten haben wir das Haus völlig neu gestaltet“, so der neue Direktor Michael Demmerle.

Mit ihm hat die HR Group, die das Dorint Hotel An den Westfalenhallen Dortmund als Lizenznehmer der Marke Dorint betreibt, einen erfahrenen Hotelier gewinnen können. Der gebürtige Pfälzer ist seit 25 Jahren in leitenden Positionen in Hotels in ganz Deutschland tätig und begrüßt seine Gäste nunmehr seit 23. April 2018 in Dortmund.